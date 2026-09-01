Luego de la disputa de la instancia local, Pueblo Belgrano contará con un total de 48 participantes en diferentes actividades deportivas y culturales.

La representación de Pueblo Belgrano viajará a las 6.30 de la mañana del jueves con destino a Larroque, donde participará de las distintas competencias que tendrán lugar en la vecina localidad.

Los Belgranenses estarán participando en Newcom Mixto por equipos, Tenis de Mesa Masculino en Parejas, Ajedrez individual con tres participantes, Bochas en Parejas Masculino y Femenino, Tejo en Parejas Femenino, Masculino y Mixto, Padel en Parejas Femenino, Orientación Individual Masculino con dos participantes, Truco en Parejas Mixta, Chinchón Individual Femenino, mientras que en el plano cultural, Pueblo Belgrano tendrá representación en Teatro Unipersonal, Canto Solista y Danza Tradicional.

La instancia departamental de los Juegos Deportivos para Adultos Mayores clasificará a los ganadores de cada disciplina para las Finales Provinciales, que se desarrollarán en octubre en La Paz.