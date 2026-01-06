El municipio vecino tuvo un muy buen inicio de temporada de verano y con altas expectativas en torno a los próximos fines de semana.

De acuerdo a los datos aportados por los prestadores turísticos de Pueblo Belgrano, la ocupación durante el primer fin de semana del año alcanzó el 89.8% con un promedio de dos días de estadía.

Las reservas para los próximos fines de semana van en alza, hay algunos establecimientos que cuentan con reservas por estadías de entre 6 y 7 días. Pueblo Belgrano cuenta el 95% de sus alojamientos con piscina, distintos tipos de espacios verdes para disfrutar al máximo de la naturaleza y la tranquilidad, contando con casi la totalidad de sus alojamientos homologados por la Secretaría de Turismo de la provincia.