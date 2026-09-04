Luego de una intensa jornada de actividades, Pueblo Belgrano logró clasificar a las finales Provinciales en Padel Femenino, con la pareja conformada por Carolina Galetto y Raquel Keppart que ganaron sus dos encuentros para quedarse con la medalla de oro. Por su parte, José Luis Monroi y Mauricio Molinari ganaron la medalla de oro en Tenis de Mesa Masculino.

Asimismo, en Truco Parejas Mixta, María Zotalis y Jorge Vecentín fueron ganadores y medalla de oro, mientras que Hugo Koch fue el ganador en la modalidad Orientación y consiguió nuevamente el pasaje a la Final Provincial donde defenderá el título conseguido en las dos ediciones anteriores.

En Danza Tradicional, la pareja conformada por Mirta Echevest y Carlos Díaz consiguieron el pasaje a la Final Provincial al adjudicarse la competencia realizada el viernes. Finalmente, en Ajedrez, Lila Lechini consiguió el tercer puesto en el torneo individual, consiguiendo la clasificación para las Finales Provinciales formando parte del equipo del Departamento Gualeguaychú.

En Bochas Femenino, Nélida Zimmermann y María Drí consiguieron el segundo puesto en la rama femenina, mientras que Miguel Paván y Héctor Martínez fueron subcampeones en la rama masculina.

La delegación de Pueblo Belgrano estuvo integrada por 48 personas, acompañados por profesores y funcionarios de gobierno, en tanto que el intendente Francisco FIorotto se hizo presente en la ceremonia de premiación, brindando su saludo a todos los representantes de la localidad.