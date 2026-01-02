En esta oportunidad se presentarán las categorías Escuela, que realizará una presentación en modo exhibición, en tanto que las categorías que lo harán de forma competitiva serán 110 Mayores, 150 Mayores B-C y 150 Mayores D.

La apertura del patio de boxes ubicado en el Predio de la Curva de la Fiorotto será a las 16 y desde las 17 se registrarán las inscripciones en la Oficina de Turismo, para dar paso a la actividad en pista que será con entrenamientos a partir de las 18, en tres tandas de 10 minutos para cada una de las categorías mayores, mientras que la categoría Escuela realizará cuatro sesiones libres.

Desde las 21.15 serán las clasificaciones, comenzando con 150 Mayores D por espacio de cinco minutos, posteriormente clasificará 110 Mayores, luego lo hará 150 B-C.

Las series selectivas se pondrán en marcha a las 21.55 con una o dos series por categoría, de acuerdo a la cantidad de inscriptos. Todas las series serán a seis vueltas.

A partir de las 23 será tiempo de las finales, comenzando con la final de 150 Mayores D sobre 12 giros, a las 23.20 se correrá la final de 110 Mayores, también a 12 vueltas, y a las 23.40 cerrará la programación la final de 150 Mayores B-C, finalizando la actividad con la ceremonia de premiación a los mejores de cada categoría.

El trazado que se utilizará será el mismo del año anterior, aunque cambiando el sentido de giro para bajar el promedio de velocidad, mientras que la fiscalización estará a cargo del Karting Entrerriano, con su cuerpo de banderilleros y oficiales de pista.

En cuanto a las restricciones para el tránsito, desde la Municipalidad de Pueblo Belgrano se informó que se procederá al corte del tránsito en el sector de Avenida Fiorotto, desde la Curva de Fiorotto a calle 30 de Noviembre, mientras que la Avenida 1° de Diciembre tendrá tránsito asistido en una sola mano. Solamente se cortará el tránsito en los momentos en los que haya actividad en pista, retomándose el tránsito asistido en los momentos sin actividad deportiva.

En el Predio de la Curva habrá patio de comidas, paseo de artesanos y emprendedores y entretenimientos para toda la familia, además de un completo servicio de cantina.