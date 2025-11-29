El viernes 5 de diciembre a partir de las 19.30 se realizará el Cierre de los Talleres Municipales y el Lanzamiento de la Temporada Turística 2025-2026, celebrando también el aniversario número 42 de Pueblo Belgrano que se cumple este domingo 30. La programación fue postergada a raíz de los malos pronósticos climáticos para este domingo.

Se harán entrega de diplomas y reconocimientos a todos quienes han participado de los Talleres Municipales, posteriormente se celebrará el aniversario de la ciudad con una torta gigante y en el cierre se realizará el lanzamiento de la temporada de verano, con la presentación de la oferta turística y un cierre a toda música con la presentación de Mitaí y Furia del Oeste, la banda de la comparsa Papelitos.

La Fiesta de las Costumbres Argentinas

Continuando con el fin de semana a pura fiesta, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre se anuncia una nueva edición de la Fiesta de las Costumbres Argentinas, que reunirá en el Predio de la Curva a una más que atractiva propuesta cultural en el escenario principal, sumado a la feria de artesanos y emprendedores y a un patio gastronómico para toda la familia.

En cuanto a la grilla de artistas, el sábado la actividad se iniciará pasadas las 19 con la actuación del Taller Folclórico de Danzaterapia, luego lo harán Los Puebleros del Chamamé, seguidos de la Compañía de Danzas Cadencia, la música de “El Salteño” Facundo López, En Yunta Malambo, Camila Fogg, Macarena Pérez y el cierre a todo ritmo a cargo de El Brodi.

Por su parte, el sábado 7 la apertura del escenario estará a cargo del Ballet La Fronteriza, luego subirán al escenario Pampa Gallop y su Conjunto, el Ballet Ecos Entrerrianos, Los Legüeros, el Ballet Almas Nativas, Mismopalo, Hernán Archaina y Cesar Cabeza Dúo, recientes Ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú y un cierre espectacular con la música de Ke Sabor.