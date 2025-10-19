Pueblo Nuevo ratificó su gran presente en la temporada del fútbol departamental y, este sábado por la noche, goleó en el Estadio Municipal al actual campeón, Juventud Urdinarrain, por cuatro tantos a uno.

Rubén Piaggio, de penal, y Andrés Rojas, en el primer tiempo, y Federico Calatayú e Ivar Ábrego, en la etapa complementaria, convirtieron los goles de La Banda. Mientras que, Gabriel Thea, había abierto la cuenta para el Liebrero.

Con este resultado, Pueblo Nuevo hilvanó su cuarta victoria en fila y quedó como único líder e invicto de la zona A con 13 unidades. Por su parte, Juventud Urdinarrain dejó los primeros puntos en el camino y cortó una racha de diez victorias seguidas (seis por el Torneo Apertura y cuatro en este actual Clausura), para quedar segundo con 12, al cabo de la primera rueda.

La quinta fecha del Torneo Clausura se completará este domingo con tres partidos, destacándose el clásico del departamento entre Deportivo Urdinarrain y Central Larroque.

Torneo Clausura “Luis María Cabezas” – Fecha 5

Jueves

Estadio Municipal

Unión del Suburbio 1 (Joel Migueles)

Juventud Unida 1 (Enzo Molina)

Viernes

Estadio Municipal

Independiente 0

La Vencedora 1 (Emanuel Olano)

Sábado

Estadio Municipal

Pueblo Nuevo 4 (Rubén Piaggio, Andrés Rojas, Federico Calatayú e Ivar Ábrego)

Juventud Urdinarrain 1 (Gabriel Thea)

Domingo

15.15 Sarmiento – Black River

15.30 Sud América – Central Entrerriano

16.15 Deportivo Urdinarrain – Central Larroque