FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Pueblo Nuevo goleó a Juventud Urdinarrain y le cortó una racha de diez victorias al hilo
El Sabalero se impuso anoche como local por 4 a 1, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A, y le arrebató el primer puesto de la zona A.
Pueblo Nuevo ratificó su gran presente en la temporada del fútbol departamental y, este sábado por la noche, goleó en el Estadio Municipal al actual campeón, Juventud Urdinarrain, por cuatro tantos a uno.
Rubén Piaggio, de penal, y Andrés Rojas, en el primer tiempo, y Federico Calatayú e Ivar Ábrego, en la etapa complementaria, convirtieron los goles de La Banda. Mientras que, Gabriel Thea, había abierto la cuenta para el Liebrero.
Con este resultado, Pueblo Nuevo hilvanó su cuarta victoria en fila y quedó como único líder e invicto de la zona A con 13 unidades. Por su parte, Juventud Urdinarrain dejó los primeros puntos en el camino y cortó una racha de diez victorias seguidas (seis por el Torneo Apertura y cuatro en este actual Clausura), para quedar segundo con 12, al cabo de la primera rueda.
La quinta fecha del Torneo Clausura se completará este domingo con tres partidos, destacándose el clásico del departamento entre Deportivo Urdinarrain y Central Larroque.
Torneo Clausura “Luis María Cabezas” – Fecha 5
Jueves
Estadio Municipal
Unión del Suburbio 1 (Joel Migueles)
Juventud Unida 1 (Enzo Molina)
Viernes
Estadio Municipal
Independiente 0
La Vencedora 1 (Emanuel Olano)
Sábado
Estadio Municipal
Pueblo Nuevo 4 (Rubén Piaggio, Andrés Rojas, Federico Calatayú e Ivar Ábrego)
Juventud Urdinarrain 1 (Gabriel Thea)
Domingo
15.15 Sarmiento – Black River
15.30 Sud América – Central Entrerriano
16.15 Deportivo Urdinarrain – Central Larroque