FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Pueblo Nuevo y Deportivo Urdinarrain ganaron de visitante y son protagonistas en sus respectivas zonas
Con cinco partidos se completó esta tarde la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas”. El Sabalero le ganó como visitante a Juventud Unida, sumó su tercer triunfo en fila y es escolta de Juventud Urdinarrain en su zona. Por su parte, los azules siguen imparables y lideran con puntaje perfecto en el otro grupo.
En el estadio “Vicente Procura” de Pueblo Belgrano, Pueblo Nuevo ratificó su gran presente en el Torneo Clausura y derrotó a Juventud Unida por 3-2. Jorge Palacios, en dos oportunidades, y Martín Erramundegui convirtieron los goles del conjunto sabalero, mientras que Alexis Reynoso y Federico Fiorotto habían empatado transitoriamente en dos ocasiones para el Decano, que por primera vez en el año hilvanó dos derrotas seguidas.
Por su parte, el equipo dirigido por Matías Horst sumó su tercera victoria en fila, continúa invicto y quedó a dos puntos de Juventud Urdinarrain, líder de la zona A, a quien recibirá en la próxima fecha.
Otro de los grandes protagonistas del torneo es Deportivo Urdinarrain. Los dirigidos por Javier Lenciza vencieron como visitante a Sarmiento 1-0, con tanto del eterno goleador David Tellechea, y alcanzaron su cuarto triunfo en el torneo, para comandar con puntaje ideal la Zona B.
Central Entrerriano, en tanto, se sacó la mufa y sumó su primer triunfo en el Clausura, al vencer como local a Unión del Suburbio por 1-0, con gol de Fernando Fabani. También, por la mínima y en su estadio, Central Larroque volvió a la victoria, tras superar a Independiente con tanto de Urbano Quintana.
Y, en el otro partido con muchos goles, La Vencedora le ganó -en el Estadio Municipal- a Black River 3-2 y encadenó la segunda victoria seguida. Alan Dalmón, Ramiro Echepare y Emanuel Olano convirtieron para el ganador. Gastón Peralta y Gonzalo Gutiérrez lo hicieron para el elenco albirrojo.
PRÓXIMA FECHA (QUINTA)
Zona A
Pueblo Nuevo - Juventud Urdinarrain
Sud América - Central Entrerriano
Unión del Suburbio - Juventud Unida
Zona B
Deportivo Urdinarrain - Central Larroque
Independiente - La Vencedora
Sarmiento - Black River