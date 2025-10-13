En el estadio “Vicente Procura” de Pueblo Belgrano, Pueblo Nuevo ratificó su gran presente en el Torneo Clausura y derrotó a Juventud Unida por 3-2. Jorge Palacios, en dos oportunidades, y Martín Erramundegui convirtieron los goles del conjunto sabalero, mientras que Alexis Reynoso y Federico Fiorotto habían empatado transitoriamente en dos ocasiones para el Decano, que por primera vez en el año hilvanó dos derrotas seguidas.

Por su parte, el equipo dirigido por Matías Horst sumó su tercera victoria en fila, continúa invicto y quedó a dos puntos de Juventud Urdinarrain, líder de la zona A, a quien recibirá en la próxima fecha.

Otro de los grandes protagonistas del torneo es Deportivo Urdinarrain. Los dirigidos por Javier Lenciza vencieron como visitante a Sarmiento 1-0, con tanto del eterno goleador David Tellechea, y alcanzaron su cuarto triunfo en el torneo, para comandar con puntaje ideal la Zona B.

Central Entrerriano, en tanto, se sacó la mufa y sumó su primer triunfo en el Clausura, al vencer como local a Unión del Suburbio por 1-0, con gol de Fernando Fabani. También, por la mínima y en su estadio, Central Larroque volvió a la victoria, tras superar a Independiente con tanto de Urbano Quintana.

Y, en el otro partido con muchos goles, La Vencedora le ganó -en el Estadio Municipal- a Black River 3-2 y encadenó la segunda victoria seguida. Alan Dalmón, Ramiro Echepare y Emanuel Olano convirtieron para el ganador. Gastón Peralta y Gonzalo Gutiérrez lo hicieron para el elenco albirrojo.

PRÓXIMA FECHA (QUINTA)

Zona A

Pueblo Nuevo - Juventud Urdinarrain

Sud América - Central Entrerriano

Unión del Suburbio - Juventud Unida

Zona B

Deportivo Urdinarrain - Central Larroque

Independiente - La Vencedora

Sarmiento - Black River