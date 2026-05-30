Con un gran marco de público y mucho colorido de ambas parcialidades, Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio repartieron puntos. El resultado no le sirve a ninguno de los dos en su afán por escalar en las posiciones, aunque le sienta un poco mejor a la visita, que jugó más de 15 minutos con dos hombres menos.

Como todo clásico, el desarrollo fue friccionado, con pierna fuerte y muchos reclamos hacia la terna encabezada por Rubén Retamal, de irregular arbitraje. Unión comenzó mejor el partido y generó las primeras llegadas al arco rival a partir de los desbordes de Gastón Tarragona por derecha y de Nicolás Rivera por el otro sector.

Por su parte, el conjunto local se mostró muy replegado en su campo durante gran parte de la primera mitad y apostó a los pelotazos hacia Sacha Vela, quien fue mucho al choque y pudo desnivelar poco en el uno contra uno.

Crédito: Instagram Gol Entra.

A los 28 minutos de la etapa inicial se hizo algo de justicia y Unión del Suburbio llegó a la apertura del marcador: tras una gran jugada de Diego Benítez por izquierda, Eduardo Cano tapó el remate, pero Lucas Crisnejo capitalizó el rebote para, con un toque de primera, poner el 1-0.

El Sabalero tuvo la posibilidad de llegar al empate en el cierre desde la pelota parada. Primero Martín Erramundegui y luego Brian Espíndola ganaron de cabeza en el área, aunque sus remates se fueron desviados.

En el segundo tiempo, Pueblo Nuevo cambió la cara, jugó más con la pelota al suelo y pisó más el área. El empate llegó a los 20 minutos del complemento, luego de una mano de un defensor visitante en el área y una gran ejecución de Guillermo Aguilar al ángulo para anotar el 1-1.

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La igualdad exasperó los ánimos de todo el equipo visitante, que hasta ahí entendía que las denominadas “chiquitas” eran sancionadas en contra de Unión. Sin embargo, pocos minutos después, una dura entrada de Nicolás García sobre Lautaro Palacios en el costado le valió la segunda amarilla y la correcta expulsión, dejando a la visita con un hombre menos.

Pero García no fue el único que se fue antes de tiempo. Tras un pelotazo largo, Jorge Palacios quedó apareado en la carrera por la pelota con Joel Migueles, quien extendió excesivamente los brazos y golpeó en la cara al futbolista de Pueblo Nuevo, recibiendo la roja directa.

Con dos hombres menos, Unión aguantó con mucha entrega y personalidad ante la embestida y la superpoblación de atacantes del conjunto local, y logró que el clásico terminara igualado en uno.

Con este empate, Pueblo Nuevo quedó con 11 unidades (a 13 del líder, Juventud Unida) y el conjunto de Villa María con 10, sumando así su sexto partido sin victorias.

Torneo Apertura – Primera A

Fecha 9

Domingo

15.15 Independiente – Juventud Unida (E. Municipal)

15.15 Defensores del Oeste – Juventud Urdinarrain

15.15 Sarmiento – Central Larroque

15.15 Deportivo Urdinarrain – Camioneros

15.15 Central Entrerriano – La Vencedora