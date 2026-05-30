Pueblo Nuevo recibirá a Unión del Suburbio en una nueva edición del clásico de la zona sur. El encuentro marcará el inicio de la novena fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, que tiene como puntero absoluto y único invicto a Juventud Unida con 24 unidades.

Por el lado del conjunto sabalero y el elenco auriverde, ambos atraviesan un presente irregular y se encuentran en mitad de tabla, lejos del mencionado líder y más cerca de los puestos del fondo.

Pueblo Nuevo se ubica en la sexta posición con 10 puntos y arrastra dos derrotas consecutivas: como local ante Juventud Urdinarrain (0-1) y el pasado fin de semana como visitante frente a La Vencedora (1-2).

Por su parte, el presente de Unión del Suburbio es un tanto más preocupante, ya que no consigue ganar desde la tercera fecha. Se encuentra noveno con 9 unidades y viene de sufrir su primera derrota en su estadio, al caer 1-0 versus Independiente.

El clásico sureño contó con cuatro enfrentamientos la temporada pasada (2025), con un saldo de dos victorias para el Sabalero, una para los del barrio Villa María y un empate. Sin embargo, en el único encuentro disputado en La Ciudadela por la primera rueda del Apertura anterior, los tres puntos quedaron para Unión del Suburbio por un agónico 1-0.

También se juega en el Ascenso

Por otra parte, esta tarde también se pondrá en marcha la novena fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna” -que cerrará su primera rueda- con el choque entre Defensores del Sur y Sporting, desde las 19.15 en el Estadio Municipal.

Ese partido marcará el cruce directo entre el puntero y uno de sus escoltas: el conjunto canario viene de golear a Deportivo Gurises por 4 a 1 para quedar como líder en soledad con 19 puntos, beneficiado por la derrota de Sportivo Larroque como local ante el Defe sureño, que lo alcanzó en la segunda posición con 16 unidades.

El resto de la jornada, con los cinco partidos de la A y los cuatro restantes de la B, se disputará este domingo, todos en el horario de las 15:15.