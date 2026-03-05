El piloto argentino Franco Colapinto apareció en el paddock del Gran Premio de Australia con una gorra de Boca y dejó una postal que rápidamente llamó la atención de los fanáticos argentinos en Melbourne.

El piloto argentino llegó al circuito acompañado por su padre, Aníbal, y por María en la previa de la actividad del fin de semana. Sin embargo, lo que más se destacó fue la gorra azul y oro que llevaba puesta, un guiño claro a su simpatía por Boca Juniors.

La imagen de Colapinto con la gorra xeneize no pasó desapercibida entre los seguidores que siguen cada movimiento del argentino en la Fórmula 1. La escena se viralizó en redes sociales y generó comentarios entre hinchas de Boca, que celebraron ver los colores del club en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.



Así publicaba la foto su escudería, con la frase en inglés “¿Puede este tipo ser más argentino?”

Can this guy get any more Argentinian? 😅🇦🇷 pic.twitter.com/B7REu5qGOi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 5, 2026

La llegada del piloto al paddock con la gorra azul y oro dejó una frase que resumió el momento entre los fanáticos: “Ganó Boquita, está todo bien en casa”.



Franco iniciará este fin de semana la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia con la expectativa de pelear en la zona media de la parrilla y acercarse a los puntos con Alpine.



Horarios y cronograma completo:

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30 horas )hora argentina)

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00 horas

Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30 horas

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00 a 03.00 horas

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01 horas



