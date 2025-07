La zona sureste entrerriana está bajo alerta amarillo por temperaturas extremadamente frías, vigente desde este domingo según informó el Servicio Meteorológico Nacional, y este lunes la sensación térmica descendió de los cero grados en toda la provincia. En otras latitudes del país la ola de frío está provocando nevadas y fenómenos como el agua nieve: ¿es posible que ocurra en entre Ríos?

La meteoróloga Vanesa Balchunas explicó en declaraciones a Canal 9 Litoral las condiciones que deben reunirse para que se produzca el fenómeno. Aclaró que la nieve no es un fenómeno habitual en nuestra zona y si se cumple es de manera muy esporádico.

Hay que distinguir, además, una nevada de otros fenómenos como el agua nieve y el graupel. “La nieve no moja, no hace ruido, no salpica. Se acumula, cae muy lentamente en forma de copo”, indicó.

En cambio, el agua nieve está mezclada con lluvia, moja el suelo y las superficies, se derrite y no se acumula.

El graupel, por su parte, más probable en zonas como el Litoral, se produce cuando la lluvia se congela y se precipita en forma de ‘bolitas’.

La especialista explicó que una nevada requiere ciertas condiciones. “Para que haya nieve depende de la humedad, la presión y la nubosidad. Por más frío que haga, si no hay nubes, no hay nieve”, explicó Balchunas. También precisó que debe haber al menos cero grados a lo largo de todo el circuito entre las nubes y el piso.

“Alguna vez nevó en toda la región, la única provincia donde no ha nevado es Corrientes“, recordó la meteoróloga. Y confirmó que “hay posibilidades” de que nieve en la provincia, pero es difícil: “Tienen que alinearse los planetas“, ilustró.

Además, Balchunas especificó que en el Litoral para que se viva una ola de frío debe haber tres días con temperaturas que no superen los 13° y lleguen por debajo a 0,5°.