¿Pulgadas a centímetros? En algún punto posiblemente deberá saber cómo hacer tal conversión

No obstante, en algunas naciones como es el caso de Inglaterra paulatinamente se ha intentado introducir el sistema métrico, desafortunadamente, este experimentó una fuerte oposición y resistencia por parte de su pueblo, de modo que, el sistema angloamericano no ha dejado de ser empleado en el uso diario.

Existen muchas ocasiones en las que deberá hacer la conversión

Un claro ejemplo de cuando el saber la conversión de pulgadas a centímetros resulta necesaria, es al momento de adquirir un televisor. Es decir, como todos sabemos, las dimensiones del mismo siempre se especificaron en pulgadas. No obstante, esto no ofrece una clara idea de si el equipo entrará o no en el espacio en el que vaya a colocarse. De modo que, esto nos obliga a conocer cómo pasar la medida de pulgadas a centímetros, y de esa forma, poder resolver si podrá encajar en el espacio que vaya ocupar. Cabe destacar, que lo que se mide precisamente es la línea transversal del dispositivo, o sea, la distancia existente entre esquina y esquina.

Cómo pasar pulgadas a centímetros

Considerando que una pulgada equivale 2.54 centímetros, medida que fue otorgada en 1956, para realizar dicha conversión solamente es cuestión de multiplicar. Es decir, tomar la cantidad en pulgadas y multiplicarla por 2.54, el resultado obtenido será el correspondiente a los centímetros.

En el caso de que fuese al revés, convertir centímetros a pulgadas, solo debe tomar la cantidad de centímetros y dividirla entre 2.54. Por ejemplo; un televisor de 42’’ equivale a 106.6cm, mientras que 42 cm corresponde a 16.535433’’.

Las pulgadas se encuentran en muchos entornos

A pesar de que normalmente no lo tengamos muy presente, esta medida se encuentra en múltiples ámbitos. Esto se debe a que en EEUU, más precisamente en Silicon Valley, al igual que en japón, se localizan varias de las compañías más grandes del mundo digital, y el hecho de que utilicen la pulgada como medida oficial, genera que las dimensiones de todos sus artículos se especifiquen bajo el sistema de medida anglosajona.

No obstante, pese a que en la mayor parte de las naciones resulta obligatorio especificar las medidas en el sistema métrico estandarizado, como sucede en Europa, tal medida ha logrado popularizarse incluso en esas regiones. Esto puede observarse normalmente en el tamaño de los monitores, las pantallas de los smartphones, e incluso las de los smartwatches o relojes inteligentes, entre otros.