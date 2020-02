Puli Demaría reveló la reacción de Pampita tras su polémica frase sobre los mapuches

La semana pasada, la DJ visitó Hay que ver y cuando Fernanda Iglesias le preguntó si era “cheta de verdad”, Puli respondió con una controversial frase: “No me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu… laburando”.

Horas más tarde, Demaría pidió disculpas a través de Instagram: “Me equivoqué. Perdón. Quise hace referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”.

Entrevistada por Ángel de Brito y sus angelitas, Puli reiteró su pedido de disculpas y además contó qué le dijo Pampita, su mejor amiga, sobre la polémica.

“Hablé con Caro, es mi amiga. Me dijo 'tranquila, pedí perdón, es un error que todos podemos cometer'”, reveló la DJ, íntima de la top hace más de veinte años.

En ese momento, Mariana Brey comentó “lo minimizaron” y Puli la corrigió: “No, no es minimizar, es hacerme cargo de lo que dije. Las que más me criticaron fueron mis amigas de toda la vida, del colegio, que me dijeron '¿sos tarada? ¿cómo vas a decir eso si ni con nosotras lo decís?'”.