Punto ER, el programa impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto con la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, suma a Gualeguaychú como uno de sus puntos de recepción para facilitar el traslado gratuito de producciones literarias entrerrianas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la circulación de libros y publicaciones realizadas en Entre Ríos, acercando nuevas herramientas a escritores, editoriales, librerías, organizaciones y espacios vinculados al sector cultural. En Gualeguaychú, el punto de referencia funcionará en Fray Mocho 135 (Museo Casa Natal de Fray Mocho), donde funciona la sede de la Editorial de Entre Ríos, y allí se recibirán las obras para su posterior traslado.

El servicio permite enviar libros desde distintos puntos de la provincia hacia Buenos Aires, sin costo para los participantes. Una vez trasladadas, las obras podrán retirarse en la Casa de Entre Ríos, ubicada en Suipacha 844, CABA. De esta manera, el programa busca ampliar la llegada de las producciones literarias entrerrianas a nuevos lectores y espacios de circulación.

Para participar, los interesados deberán completar el formulario oficial de inscripción y cumplir con las condiciones establecidas por el programa. Las obras deberán estar correctamente embaladas en cajas firmes, identificadas con nombre del autor, título de la obra si corresponde y contacto. Además, cada unidad no podrá superar los 100 cm x 100 cm x 20 cm ni exceder los 15 kilos.

En Gualeguaychú, Punto ER funcionará en Fray Mocho 135, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 h. Para consultas, los interesados podrán comunicarse al 3446 645872 o escribir a [email protected].

La inscripción se realiza de manera online a través del formulario oficial: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/199/puntoer

El programa también cuenta con puntos de recepción en Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá y Concordia, con el propósito de conectar territorios y acompañar la proyección de la producción literaria entrerriana.