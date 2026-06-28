Ante un buen marco de público, el Hipódromo de Gualeguaychú fue escenario de una nueva reunión hípica de la temporada, cuya prueba principal fue el clásico "Día de la Bandera Nacional". La victoria quedó en manos de Pure Dubster, representante de la caballeriza San Eligio, que se impuso con autoridad sobre sus rivales.

Montado por el jockey Ángel Patriarca, Pure Dubster dominó la carrera en los metros decisivos y cruzó la meta con una amplia ventaja sobre Candy Por Siempre, mientras que Spectacular Ted completó el podio. El ganador recorrió los 2.600 metros en un tiempo de 1m20s21/100, sobre una pista de arena en condiciones normales.

Crédito: Mariana Rivas

En el desarrollo de la competencia, Spectacular Ted tomó la punta tras la apertura de las gateras, seguido por Pure Dubster y Candy Por Siempre. Sin embargo, al ingresar a la recta final, Patriarca exigió a su conducido, que respondió con un fuerte avance para adueñarse del liderazgo y encaminarse a una victoria clara.

La tercera reunión del año también dejó como figura destacada al jockey Juan Acosta, quien logró cuatro triunfos a lo largo de la jornada y fue uno de los protagonistas del programa.

Desde la organización destacaron la convocatoria de público y el acompañamiento de los aficionados a la actividad hípica durante una nueva fecha disputada en el circo local.

Por Edgardo Rivas