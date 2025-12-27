Con la llegada de la temporada de verano, el Gobierno de Gualeguaychú concretó una serie de intervenciones destinadas a jerarquizar dos de los espacios recreativos muy utilizados por la comunidad y por quienes eligen la ciudad como destino turístico: el Balneario Municipal, situado en la Costanera, en el sector de los Obeliscos; y el predio de Parque del Sol, localizado sobre la ribera del río, con acceso desde la Ruta Nacional N.º 136.

El objetivo central consistió en garantizar condiciones adecuadas para el uso gratuito del río Gualeguaychú y para el disfrute al aire libre durante los meses de altas temperaturas.

En el Balneario Municipal, uno de los puntos más reconocibles del paseo costero, se realizó la puesta en valor y trabajos de pintura precisamente en los Obeliscos de la Costanera.

Esta intervención se integró dentro de un plan de acción más amplio orientado a ordenar el sector de playas y consolidar superficies aptas para el uso intensivo durante la época estival.

En este marco, se colocaron más de cien toneladas de arena blanca tanto en la playa ubicada frente a los Obeliscos como en el sector situado frente a la pileta del Puente Méndez Casariego. A su vez, el tramo comprendido entre el puente y el hotel Guayrá recibió tareas de limpieza profunda y nivelación, con el propósito de mejorar la transitabilidad peatonal y el confort de quienes permanecen allí durante la jornada.

Para el desarrollo de estos trabajos se dispuso una motoniveladora destinada a definir pendientes y emparejar el terreno, dos palas cargadoras que permitieron retirar y redistribuir materiales, y un tractor con rodillo encargado de compactar la superficie.

El acondicionamiento del Balneario Municipal también incluyó el arreglo completo del sistema de iluminación y la incorporación de nuevas luminarias, una mejora clave para extender el uso del predio en horarios nocturnos y reforzar la seguridad del lugar.

En paralelo, el personal municipal avanzó en la recuperación del mobiliario existente: se pintaron y repararon bancos, mesas y equipamiento deportivo, con especial atención en los dos aros de básquet y en los arcos de fútbol del playón, elementos que sostienen la práctica recreativa cotidiana.

Otro punto relevante fue la intervención sobre la reja perimetral del sector de playa, junto con la restauración integral de la ducha ubicada en el acceso, dispositivo esencial para la higiene luego del contacto con el río y la arena.

Estas acciones, fueron realizadas de forma coordinada entre las direcciones de Obras Públicas, Espacios Verdes e Higiene Urbana, las cuales aportaron tanto recursos humanos como parque automotor.

Los arreglos en Parque del Sol

Sobre la costa del Gualeguaychú, Parque del Sol representa uno de los ámbitos de dispersión más tradicionales de la ciudad. Con el inicio del período de verano, este espacio recibió una intervención que alcanzó tanto los accesos como la infraestructura interna.

Uno de los trabajos más significativos se centró en el mantenimiento vial del ingreso y egreso, ambos localizados sobre la Ruta Nacional N.º 136. En las pendientes de bajada y subida se utilizaron máquinas niveladoras para recuperar perfiles adecuados. Además, se incorporó broza con el fin de mejorar la transitabilidad, mientras que en otros tramos se agregó ripio. Las calles internas del balneario recibieron repasos generales, lo que permitió ordenar la circulación vehicular dentro del predio.

En simultáneo, se ejecutaron tareas de poda y ordenamiento vegetal en los distintos sectores, tanto en la playa como en las áreas destinadas al acampe. Entre las labores realizadas se incluyeron corte de pasto, mantenimiento general, limpieza integral y tratamiento de ejemplares arbóreos.

El sector de playa sumó, al igual que en el Balneario Municipal, un nuevo aporte de arena blanca, lo que mejoró la calidad del espacio destinado al descanso junto al río. En cuanto al equipamiento, se incorporaron bancos y mesas de hormigón, además de parrillas distribuidas en todo el predio, recursos que amplían la oferta de servicios para quienes permanecen durante largas horas o pernoctan en el camping.

Con el objetivo de ordenar el uso del espacio, se instalaron empalizadas de madera que delimitan sectores específicos, favorecen la circulación interna y establecen áreas de permanencia claramente definidas. A su vez, los juegos de la plaza fueron arreglados, pintados y restaurados en los casos donde presentaban deterioro. Estas tareas se complementaron con un reacondicionamiento general del mobiliario urbano y con pintura integral de los elementos infantiles.

“La recuperación integral de estos balnearios no solo fortalece la propuesta turística, sino que también mejora la calidad de vida de los vecinos, que cuentan con ámbitos adecuados para el esparcimiento cotidiano sin costo alguno. Invertir tiempo, recursos y planificación en la mejora de balnearios y parques ribereños significa apostar a una ciudad que piensa tanto en sus habitantes como es sus visitantes, ya que estas obras consolidan la identidad de Gualeguaychú como localidad vinculada al río, promueven hábitos saludables, fortalecen la convivencia social y convierten cada metro de costa en un punto de encuentro, esparcimiento y disfrute colectivo”, resaltaron desde el Municipio.