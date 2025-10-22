Gualeguaychú cuenta con un moderno camión desobstructor que fortalecerá las tareas de mantenimiento, limpieza y desobstrucción de la red cloacal y pluvial en toda la ciudad. Se trata de una maquinaria que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario urbano.

El nuevo vehículo es un Iveco Tector 240-280, carrozado con equipamiento Scorza SDS 10-6T, diseñado especialmente para la limpieza y desobstrucción de cañerías, cámaras y bocas de registro. Posee un tanque con capacidad de 10.000 litros, dividido entre compartimentos para agua limpia y barros, y cuenta con una bomba de vacío de alta potencia tipo tri-lóbulo y una bomba de alta presión triplex que permite impulsar agua a más de 150 bares de presión.

El sistema está dotado con un brazo hidráulico orientable, cañerías telescópicas y un tambor portamanguera con más de 120 metros de extensión, lo que facilita el trabajo en distintos puntos de la red, incluso en zonas de difícil acceso. Además, el tanque es basculante y de descarga hidráulica, lo que agiliza las tareas de vaciado y limpieza.

“Esta incorporación representa un salto de calidad en el mantenimiento de las redes cloacales y pluviales, permitiendo un trabajo más rápido, seguro y eficiente”, destacaron desde la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.