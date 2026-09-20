El primer encuentro del Proyecto de Extensión Territorial (PET) “Murgueros y Académicos. Experiencias integradas entre los corsos populares y la universidad” se realizó en el Museo del Carnaval, con la participación de más de 30 personas.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Cultura y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), y busca generar un espacio de intercambio entre el ámbito académico y quienes participan de las distintas expresiones vinculadas a los corsos populares.

De la jornada participaron estudiantes, trabajadores del arte, integrantes de murgas y referentes del corso, quienes compartieron experiencias y conocimientos vinculados con las prácticas culturales que se desarrollan en el territorio.

Durante la apertura, la vicedecana de la FHAyCS, Virginia Biorda, destacó la importancia de generar instancias de articulación entre la universidad y la comunidad. Según explicó, estos espacios permiten acercar herramientas académicas a las demandas que surgen en el territorio y, al mismo tiempo, incorporar los saberes construidos en los barrios y en las prácticas culturales.

Biorda también señaló que el contacto con contextos reales permite a estudiantes y docentes aplicar conocimientos y desarrollar procesos de aprendizaje vinculados con las experiencias de las comunidades.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, se refirió al inicio del proyecto y destacó la importancia de generar espacios de formación y encuentro en torno a las expresiones culturales vinculadas con el carnaval. También señaló que la iniciativa tendrá continuidad durante las próximas semanas.

Del encuentro participaron además Ángeles Gómez, encargada de sede; la coordinadora del proyecto, Renata Dallaglio; Mariela Piedrabuena; Vanessa Mantegazza; el concejal Juan Pablo Castillo; e integrantes del equipo del Museo del Carnaval.

El proyecto continuará con nuevos encuentros durante las próximas semanas, en una propuesta que contempla la participación conjunta de la universidad, organismos estatales y actores vinculados a las prácticas culturales del territorio.