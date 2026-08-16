La Municipalidad de Gualeguaychú informó que sumaron una alternativa dentro del esquema de Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva. Se trata de la Escuela de Multideporte orientada a brindar un espacio de aprendizaje integrador y accesible en el Polideportivo Norte pensada como una instancia accesible para adolescentes de 10 a 18 años ya sea que presenten algún tipo de discapacidad o no.

A diferencia de los espacios abocados a una sola disciplina, esta modalidad permite explorar variadas prácticas deportivas mediante el juego, la ejercitación motriz y la experiencia compartida.

“Esta incorporación da continuidad a la política de descentralización y fortalecimiento de la oferta deportiva pública en los distintos barrios de la ciudad. Con el Polideportivo Norte como sede fija, se busca garantizar que los jóvenes cuenten con infraestructura, materiales y acompañamiento docente de forma gratuita”, explicaron.

E indicaron que las actividades se llevarán a cabo los días miércoles y viernes, en el horario de 18 a 19, en las instalaciones de Boulevard Montana 480. Las personas interesadas en sumarse pueden realizar el trámite de inscripción de dos maneras:

- Dirección de Deportes: Urquiza 1066 (planta alta), de lunes a viernes de 7:30 a 13 h. Teléfono de contacto: 437029.

- Polideportivo Norte: Boulevard Montana 480, de lunes a viernes de 7 a 22 h.