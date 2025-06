La falta de mantenimiento a lo largo de los años y la ausencia de conciencia social sobre el correcto uso del sistema cloacal son dos factores que conspiran para su buen funcionamiento. Debido al mal estado que presentan varios sectores de la ciudad, la Dirección de Obras Sanitarias comenzó a trabajar en un plan de mejoras.

A comienzo de este mes, y a raíz de un derrame de cloaca producto de un volcado irregular de hidrocarburos (aceite industrial automotor) producido en la esquina de Avenida Del Valle y Rucci, se aceleraron los tiempos para su puesta en marcha a fin de descomprimir el sistema del cuadrante conformados por las calles Lavalle, Buenos Aires, Rocamora y Del Valle, una labor que los vecinos del lugar históricamente reclamaron.

“Hemos comprobado que muchas de las bocas en las esquinas estaban colapsadas. Estaban muy por encima del nivel con el que tiene que trabajar la cloaca. Todo eso resulta en taponamientos, obstrucciones y roturas de cañerías, algunas de ellas que ya han cumplido su vida útil. Concretamente la zona que va de Lavalle a Rocamora y de Del Valle a Buenos Aires es muy crítica desde el punto de vista del efluente cloacal. Tenemos reclamos recurrentes de vecinos que se les mete el agua cloacal por el baño, por las cámaras internas. Por eso decidimos tomar el toro por las astas, y no pensamos una solución a través de un proyecto faraónico, sino mediante trabajos precisos para resolver problemas punto por punto y todo con fondos propios”, explicó el director de Obras Sanitarias, Antonio Dumón, en declaraciones a Ahora ElDía.

El primer paso de estos trabajos fue, precisamente, el recambio de 35 metros de cañería de 200 milímetros que estaba dañada por el volcado del hidrocarburo. Sin embargo, pocos días más tarde, se continuó con las labores de descompresión del sistema cloacal al realizar un desvío en Concordia y Aguado (a tan sólo 180 metros) para que los desechos dejen de bajar por la primera arteria y continúen su camino hacia la planta de efluentes por el corredor que va por debajo de la calle Buenos Aires. Esto último permitió que todo el sistema experimentara un alivio debido a que las obstrucciones presentes en esa última esquina pudieron ser destrabadas, pero además dejó el terreno listo para trabajar en los 180 metros de la calle Concordia, entre Aguado y Rocamora, uno de los sectores más comprometidos en todo el cuadrante, al igual que gran parte de Avenida Del Valle.

“A comienzo de mes trabajamos en Del Valle, entre Rocamora y Rucci. Cambiamos un tramo de la cañería porque había obstrucciones y roturas importantes. El miércoles nos encontramos con una obstrucción en Aguado y Concordia, y descubrimos que no había vinculación entre las cañerías y la cámara. Entonces la hicimos y logramos descomprimir esa zona. Igualmente, nos queda mucho tiempo de trabajo ahí: tenemos que ver si vamos a romper toda la calle Concordia entre Rucci y Buenos Aires porque tenemos tres obstrucciones en ese sector. Y después nos queda todo el corredor de Del Valle, donde sabemos que frente a la Comisaría Primera hay una zona que está toda rota y que, seguramente, tendremos que cambiar cañerías”, amplió Dumón.

En este sentido, el Director de Obras Sanitarias remarcó que esos trabajos “fueron una tarea paliativa debido a los daños que presenta el sistema ubicado debajo de la calle Concordia, lugar donde es muy posible que se inicien los trabajos de reparación y reemplazo de cañerías en los próximos días. Vamos a buscar soluciones que resuelvan por un largo tiempo estos problemas. Hay quejas de vecinos que tienen más de una década y todas estas labores son emprendidas con personal municipal. No pensamos en obras millonarias, sino en cómo optimizamos los recursos”, remarcó.

La prueba positiva en Pueblo Nuevo

En noviembre del año pasado, Obras Sanitarias decidió emprender una de las tareas más complicadas de la gestión: encontrar una solución paliativa en las uniones cloacales ubicadas en Avenida Parque y Chalup, en Pueblo Nuevo. Esta esquina y todos los alrededores presentaba problemas recurrentes en sus cloacal, al punto tal que, entre cuatro y cinco veces por semana, Obras Sanitarias enviaba equipos desobstructores para que no colapsen los sistemas de desagües de los vecinos.

“En Avenida Parque y Chalup, el tema y la problemática ya eran crónicas e históricas y afectaban a los vecinos de Pueblo Nuevo y de la zona del Anfiteatro, en la Costanera del Tiempo. Cualquier desborde salía para la calle. Por eso trabajamos en una obstrucción importante y logramos destapar la zona. Hemos encontrado lo que se te ocurra dentro de las cloacas: pelotas, muñecas, varillas, lo que sea. Eso por eso que cualquier obturación era un problema grave”, señaló Dumón y puso énfasis en que “es imprescindible que los vecinos tomen consciencia y no usen las cloacas como basureros”. Y agregó: “Tenemos otro problema crítico que es la razón por la que se tapan las bocas de las esquinas cuando llueve. No debería suceder eso, pero ocurre porque hay mucho elemento pluvial que descarga en la cloaca, y eso genera varios trastornos, sobre todo de seguridad porque se levanta una tapa, no se ve por el agua y corremos el riesgo de que un vecino se caiga en una boca de inspección. Cuando llueve mucho hacemos un recorrido y ubicamos la camioneta para que el vecino no pase ni en auto ni caminando. Un alto porcentaje de los desagües pluviales descarga en cloaca, y eso no es correcto. Hay que solucionarlo en algún momento, es un problema de falta de control. Muchas veces no levantan el nivel para construir y sacan los pluviales por la cloaca, entonces se arrastra también arena, tierra y todo lo del patio. Todo eso hace que se rompan constantemente las cloacas del sistema”.