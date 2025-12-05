La Policía de Entre Ríos tomó intervención a raíz de la denuncia radicada por una mujer de 28 años, quien informó que su automóvil Fiat Spazio, el cual se encontraba a la venta, fue sustraído este viernes de madrugada mientras estaba estacionado en inmediaciones de calles Moreno y Santa Rosa de la ciudad de Villaguay.

A partir de las primeras actuaciones, el hecho fue denunciado como la sustracción del vehículo por parte de su propietaria. En el marco de las tareas policiales, personal del Comando Radioeléctrico logró ubicar el rodado en calle Michelena casi Balcarce, procediéndose al formal secuestro del mismo.

Se dio intervención a la Agente Fiscal en turno, quien dispuso la entrega del automóvil a su propietaria y la prosecución de las actuaciones correspondientes.

Desde esta Jefatura Departamental se informa que se investigan las circunstancias del hecho.

Intervino el personal de la Sección Judiciales, Comisaría Primera, Sección Comando Radioeléctrico y División Policía Científica.

Fuente: Ahora