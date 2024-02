El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en su discurso anual ante el Congreso un despliegue de tropas en la frontera oeste de Rusia por la expansión de la OTAN hacia el este y la incorporación de Suecia y Finlandia y volvió a advertir a las potencias occidentales del riesgo "real" de una guerra nuclear si escala el conflicto en Ucrania.



En su discurso a la Nación y a dos semanas de unas elecciones presidenciales en las que no enfrenta competencia, Putin celebró avances del Ejército ruso en la guerra y alertó de las "trágicas consecuencias" si algún país envía tropas a Ucrania, después de que su par francés, Emmanuel Macron, mencionara esta posibilidad la semana pasada.



"Las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas", declaró Putin ante la Asamblea Federal rusa en el Gostiny Dvor, un palacio cerca de la plaza Roja de Moscú donde cada año se reúnen los miembros de la Duma, la cámara baja del Parlamento, y el Consejo de la Federación, la cámara alta, por el discurso presidencial.



"Nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio", prosiguió.



"Todo lo que ellos inventan en este momento, además de asustar al mundo, es una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización", advirtió, renovando advertencias que ya hizo en el pasado.







Putin anunció que se volverán a establecer los distritos militares de las provincias de Moscú y Leningrado, en el flanco occidental ruso, una medida que describió como necesaria ante los últimos avances de la OTAN hacia el este y la "implicación" de Finlandia y Suecia en la alianza militar transatlántica liderada por Estados Unidos.



El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de haber conquistado aproximadamente un 20% del territorio ucraniano desde la invasión de febrero de 2022.



Desde entonces, una contraofensiva de Ucrania lanzada el año pasado con armas suministradas por Estados Unidos y otros países de la OTAN fracasó, y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones, y superadas por soldados rusos más numerosos y mejor armados.







A mediados de febrero, las fuerzas rusas tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka, en el frente oriental, en la provincia ocupada de Donetsk, y continúan su ofensiva en este sector.



"Se han multiplicado las capacidades militares de las fuerzas armadas (rusas). Avanzan con paso firme en varias zonas" del frente, dijo Putin, que añadió que "la absoluta mayoría del pueblo ruso" apoya la campaña militar en Ucrania.



El mandatario también elogió "la flexibilidad y la resistencia" de la economía rusa que, pese a la avalancha de sanciones occidentales, resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático, informó la agencia de noticias AFP.



En sus discursos a la Nación, Putin, en el poder en Rusia desde 1999, suele hacer balance del año anterior y fija las orientaciones estratégicas del país.



Como es habitual, usó esta plataforma para arremeter contra Occidente, presentado como el enemigo de los "valores tradicionales" cristianos defendidos oficialmente por el Kremlin.



"Una familia con muchos hijos tiene que ser la norma", lanzó, en un contexto de graves problemas demográficos en el país, acentuados por el asalto a Ucrania y la huida al extranjero de cientos de miles de personas.



Putin también aseguró que la lucha contra la pobreza en Rusia era una de sus prioridades y celebró la reducción del consumo del alcohol en el país.



El discurso tuvo lugar en la víspera de los funerales en Moscú de su principal oponente, el militante anticorrupción Alexey Navalny, fallecido el 16 de febrero en una remota prisión del Ártico ruso donde cumplía una pena de 30 años de cárcel por extremismo.



La viuda de Navalny -que tenía de 47 años cuando murió- acusó a Putin de haberlo asesinado, y Estados Unidos, el Reino Unido y otros países también responsabilizaron al Gobierno.



Putin, que nunca pronuncia el nombre de Navalny, todavía no ha comentado este deceso que causó conmoción dentro y fuera del país.



Este jueves, el Parlamento de la Unión Europea (UE) aprobó una resolución que responsabiliza "penal y políticamente" a Putin y a su Gobierno de la muerte de Navalny y exige una investigación internacional independiente y transparente para que los culpables "rindan cuentas".



El Parlamento Europeo calificó al Gobierno de Putin de "belicista, autocrático y cleptócrata" y expresó su apoyo a la oposición democrática en Rusia.





Volodomir Zelenski y Joe Biden. Foto: AFP



En campaña para su reelección en los comicios del 15 al 17 de marzo, Putin multiplicó desde principios de año sus apariciones mediáticas: recientemente se lo vio entregando medallas o a bordo de un bombardero de las fuerzas de disuasión nuclear rusas.



Respecto a las tensiones con la OTAN, Putin expresó su disposición a dialogar con Estados Unidos en materia de estabilidad estratégica, pero ha lamentado que "es imposible llevar a cabo seriamente estas conversaciones en el contexto actual".



"Para que todo el mundo me entienda correctamente: en este caso estamos tratando con un Estado cuyos dirigentes están llevando a cabo acciones abiertamente hostiles contra nosotros", dijo.



"¿Van a discutir seriamente con nosotros cuestiones de estabilidad estratégica, mientras que al mismo tiempo intentan perjudicar a Rusia, como ellos mismos dicen?", se preguntó.



Putin dijo que Occidente "está tratando de arrastrar al país a una carrera armamentística", una cuestión para la que la comunidad internacional "trata de emular el truco de los años 80 frente a la Unión Soviética".



"Por lo tanto, nuestra tarea consiste en desarrollar el complejo industrial de defensa de forma que aumente el potencial científico, tecnológico e industrial del país. Tenemos que asignar los recursos de la forma más racional posible y construir una economía eficaz (...) para lograr el máximo por cada rublo de gasto en defensa", subrayó.







Además, destacó que "es importante solventar los problemas sociales, demográficos y de infraestructuras a los que se enfrenta el país y alcanzar un nivel cualitativamente nuevo de equipamiento para las Fuerzas Armadas".



En el frente ucraniano, en tanto, Rusia afirmó que sus fuerzas impidieron el intento de desembarco de un comando de las fuerzas especiales de Kiev en la parte ocupada del sur de Ucrania, y que mataron "hasta 25 militares" en la acción.



El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado que sus soldados "destruyeron un grupo de sabotaje ucraniano (...) que intentaba llegar en lanchas rápidas" al istmo de Tendra, en la parte ocupada por Rusia de la provincia ucraniana de Jerson.



Un soldado ucraniano fue hecho prisionero y cuatro lanchas capturadas, mientras un quinto barco escapó, agregó el ministerio en su actualización diaria.



Las fuerzas especiales ucranianas indicaron en un comunicado que algunos de sus integrantes "murieron heroicamente en una misión de combate", sin detallar cuántos fallecieron ni cuándo.



El comunicado ucraniano indica que la mayor parte del grupo "se replegó" después de efectuar "una misión especial".







Las fuerzas ucranianas han intentado durante meses cruzar el río Dniéper hacia la parte de la región de Jerson bajo ocupación de las fuerzas rusas.



Las fuerzas ucranianas habían asegurado una posición alrededor del poblado de Krinki más al norte del punto donde intentaron desembarcar, pero sus intentos de avanzaron encontraron resistencia.



Putin dijo semanas atrás que el ejército ruso retomó el control de Krinki, pero las autoridades ucranianas lo niegan.



Ucrania, por su parte, dijo que sus fuerzas derribaron tres cazabombarderos rusos modelo Su-34 en las últimas 24 horas, en zonas ocupadas del este del país.







(Fuente: Télam)