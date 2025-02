En un comunicado que se dio a conocer este jueves, “la Federación Económica de Entre Ríos (FEER) entidades adherentes a esta causa”, entendieron que “el actual esquema tarifario de la energía eléctrica hace inviable la supervivencia de miles de pequeñas pymes en toda la provincia de Entre Ríos”.

Tras describir un escenario difícil y complejo para el sector en cuanto al costo de la energía eléctrica, las entidades solicitaron “al gobernador de la provincia Rogelio Frigerio que, en función de sostener y aumentar la competitividad y subsistencia de las pymes y micropymes entrerrianas las siguientes medidas en carácter de urgente”.

La primera fue la “modificación de la tarifa T1-G, eliminando la progresión del aumento por consumo por una tarifa plana y gestionando ante el gobierno nacional la reducción del IVA del 27%, irrecuperable en micropymes”.

La segunda fue la regularización “del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), intervenido desde hace muchos años”, y la última, “liberar el cuadro tarifario eléctrico provincial para que cada distribuidora pueda cobrar tarifas en base a sus costos obligando además a ésta a ser más competitiva”.

Medidas

En el comunicado se señaló: “Tenemos muy en claro que estas medidas quizás no sean suficientes y que es necesario seguir adecuando el cuadro tarifario, los cargos distorsivos y ni hablar de que somos una provincia productora de energía, pero las consideramos imprescindibles para lograr la subsistencia de miles de pymes y de puestos de trabajo entrerrianos que hoy, en un mundo globalizado y un país en camino de abrirse al mundo, están lejos de la competitividad que los tiempos exigen” y finalizaron: “Ha llegado el momento en que los privilegios de algunos sectores, lleguen a su fin”.

Nada nuevo

Desde FEER y las entidades adherentes a la causa se recordó que “el problema no es nuevo, tiene demasiadas aristas, y los reclamos ya tienen una década, en donde se han hecho diferentes propuestas. Alguna de ellas (pocas) han tenido algún resultado, la mayoría, no. Y si bien el gobierno provincial y algunos municipios han tomado algunas medidas aisladas con efecto en determinados sectores productivos o de la sociedad en general, esto ha sucedido en mucho menor medida con el sector pyme y micropyme, sobre todo aquel con tarifa eléctrica T1-G”.

También se precisó que “la tarifa T1-G tiene la característica que penaliza el consumo, con criterios de al menos tres décadas atrás, cuando la necesidad de uso de la energía eléctrica era otra: no existían artefactos hoy imprescindibles en un comercio o empresa y, prácticamente, el uso de la energía era mínimo, amén de una rentabilidad superior en mercados cerrados localmente. Hoy no sólo las necesidades son mayores, sino que la forma en que está diseñada la tarifa hace inconveniente, por ejemplo, incrementar la producción en micropymes industriales o ampliar un comercio, ya que esto redundaría en costos mayores que no siempre pueden ser correlacionados con aumentos en las ventas. Esta tarifa desalienta cualquier inversión, actual o a futuro”.

Además se señaló que “por otro lado, es sabido que las tarifas en la provincia son iguales para todas las distribuidoras, esto es, Enersa o las Cooperativas locales. Esto hace que se tome en cuenta, al momento de configurarlas, las necesidades financieras de la empresa estatal de energía y no las reales de cada distribuidora local”.

Finalmente se resaltó que “las tarifas son fijadas por el Ente Regulador de la Energía EPRE, un ente intervenido políticamente desde su creación, donde no se respeta su ley de creación conformando el órgano profesional de administración y sobre el que pesan denuncias de estar sobredimensionado para su función. Todo eso se traduce en mayores costos, sostenidos por todos los entrerrianos”.