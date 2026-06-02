La expectativa por el Mundial 2026 crece en la Argentina y una de las grandes preguntas entre los hinchas es cómo se podrán ver en vivo todos los partidos del torneo.

La próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y tendrá un récord de 104 partidos.

Flow transmitirá el Mundial completo

Una de las principales novedades es que Flow transmitirá la totalidad del certamen gracias a la incorporación de las señales D-Sports a su plataforma.

De esta manera, los usuarios del servicio podrán acceder a los 104 partidos desde televisión, celulares, tablets y computadoras.

La incorporación surge a partir de una alianza entre Telecom Argentina y Torneos y Competencias, que amplió la oferta deportiva de la plataforma.

Qué otras opciones habrá en Argentina

Además de Flow, también se podrá seguir el Mundial completo a través de DirecTV y DGO, que mantendrán la transmisión integral mediante sus señales deportivas.

Por otra parte, la TV Pública emitirá de forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección argentina, además del encuentro inaugural y la final.

A su vez, TyC Sports y Telefé tendrá una amplia cobertura del torneo y también transmitirá varios partidos en directo.

En el caso de Flow, las señales habilitadas para seguir el Mundial serán:

Canal 109: D-Sports

D-Sports Canal 110: D-Sports 2

Ambos estarán disponibles tanto en la grilla tradicional como en la aplicación para dispositivos móviles.

Las plataformas

Además de la TV tradicional, las plataformas también transmitirán el Mundial 2026.

En el caso de Paramount + transmitirá todos los partido, mientras que Disney + en su plan Premium emitirá en vivo los partidos de la Selección Argentina y los más destacados del torneo.