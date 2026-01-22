El Tribunal de Disciplina de la AFA decretó este jueves un perdón general para los futbolistas con inhabilitaciones pendientes del Torneo Clausura 2025. Esta disposición oficial habilita a los integrantes del plantel de Estudiantes de La Plata para el comienzo del nuevo campeonato de la Liga Profesional.

Qué decidió la AFA sobre la sanción a Estudiantes por el “espaldarazo” a Central

La autoridad disciplinaria resolvió la aplicación de un perdón amplio para todos los futbolistas y miembros de cuerpos técnicos con sanciones sin cumplir. El beneficio alcanza a los protagonistas de la temporada 2025.

Los directivos de los clubes formularon el pedido ante el comité ejecutivo y la entidad rectora ratificó la decisión mediante la publicación del Boletín Oficial 6818. La conducción del tribunal, con Fernando Mitjans en la presidencia y Sergio Fernández en la vicepresidencia, comunicó la instrumentación de la amnistía tras completar el traslado burocrático de la norma este jueves.

Estudiantes de La Plata figura como la institución con mayor provecho ante esta resolución. El equipo platense contaba con nueve jugadores suspendidos por dos fechas. El origen de la pena radicó en la acción colectiva de dar la espalda a sus colegas de Rosario Central durante los octavos de final del certamen anterior.

Los futbolistas autorizados para el debut de este viernes ante Independiente son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

El texto del órgano de justicia deportiva determinó: “implementar la amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores y miembros de cuerpos técnicos, que corresponden a los certámenes de la temporada 2025, y conforme su publicación en el Boletín Oficial 6818 y concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario”.

La norma aclara que las penas se consideran extinguidas desde el momento de la difusión del documento oficial. El alcance de la medida incluye la Copa Argentina y el resto de las competencias bajo la tutela de la entidad madre del fútbol nacional.

Quiénes son los futbolistas de la Liga Profesional que regresan a la actividad

La lista de beneficiarios en la máxima categoría del fútbol argentino abarca a 20 profesionales según los datos de El Gráfico:

Nery Domínguez (se fue a Central Córdoba de Rosario, debe tres fechas de su paso por San Lorenzo).

César Ibáñez (Huracán, acarrea dos fechas por una expulsión ante Barracas Central en el Clausura)

Ramón Arias (Tigre, también debe dos fechas por la roja ante Racing por los cuartos de final del Clausura)

Rodrigo Fernández Cedrés (el mediocampista uruguayo de Independiente fue expulsado contra Rosario Central en la jornada 16 del Clausura).

Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario (todos deben dos fechas por su participación en el espaldazo contra Rosario Central).

Jhohan Romaña (San Lorenzo, acumula una jornada por la tarjeta roja ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por los octavos de final del Clausura).

Ignacio Malcorra (ex Rosario Central) por las dos de la sanción ante Independiente en la fecha 16 del Clausura (le dieron dos y cumplió una)

Ignacio Galván (Atlético Tucumán) recibió tres fechas por la roja ante Independiente en la fecha 14 del Clausura y ya cumplió dos.

Iván Guaraz (Barracas Central) debe una fecha por la expulsión ante Deportivo Riestra

Alexis Soto (Defensa y Justicia, recientemente presentado en Rosario Central) fue suspendido por tres fechas ante Huracán en la fecha 14. Debe una.

Fuente: La Nación