Javier Milei lanzó un mega DNU que incluye un paquete de medidas entre las que se encuentra el proyecto para permitir a los clubes convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. La norma va en contra del estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que no contempla a las instituciones privatizadas.

Qué dice el estatuto de la AFA

En el artículo 10 del estatuto de la AFA, el inciso 2 indica claramente que los clubes que sean invitados a formar parte de la entidad "deberán revestir el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro", pero además asegura que "la calidad de miembro termina por dimisión, expulsión, pérdida de los requisitos necesarios para su afiliación o disolución" para aquellos que acepten ser una SAD.

Al día siguiente a anunciar los decretos en cadena nacional, entre los que se encontraba el de las SAD, Javier Milei explicó que "damos la opción de que se amplíe el régimen de sociedades posibles. Es opcional. Si querés, podés seguir teniendo el club como lo tenés ahora", y además aseguró que "los que se oponen están defendiendo negocios propios", concluyó.

En 2022, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un Informe de Clubes donde, en el apartado de Gobernanza y Administración, deja clara su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

"No consideramos que haya un modelo ideal de gobernanza, sí comprendemos que puede haber algunos parámetros para tener en cuenta. Pero nunca debemos olvidar que nuestros clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un deporte federado como el fútbol, pero que también cuentan con otras actividades deportivas, federadas y no federadas (muchas de ellas culturales), con gran contención social para su comunidad", asegura la AFA. "Resulta difícil de entender cómo es posible que aún no valoremos completamente a nuestros clubes e intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades. Hay muchos modelos de gestión en el mundo: Sociedades Anónimas Deportivas, sistemas mixtos, Asociaciones Civiles. Y gestiones malas, hay en todos esos modelos. Nadie puede garantizar que una SAD sea sinónimo de una buena gestión y que, en contrapartida, una asociación civil sea de una mala", completa.