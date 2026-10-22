Los informes definitivos de los exámenes realizados sobre el material extraído en la intervención quirúrgica al papa León XIV fueron difundidos en la noche del miércoles en un comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Sumo Pontífice.

El documento indica que "en el día de hoy se emitieron los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre" y que "los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada."

En ese sentido, detallaron que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".

Actividades del Papa



Mientras que el miércoles dirigió la audiencia general en la plaza de San Pedro, este jueves, durante la audiencia a los participantes en el Congreso internacional sobre pastoral escolar y universitaria promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, León XIV advirtió que “Falsos maestros y mensajes engañosos prometen responder rápidamente a las preguntas de los jóvenes”.

En ese marco, se refirió a estudiantes que viven dificultades existenciales: "Familias heridas, soledad digital, sentimientos de insuficiencia o temor ante un futuro que parece incierto", mencionó el Papa y consideró que las escuelas y universidades católicas deben ser una “casa”.

¿El Papa vendrá a la Argentina?



Desde el Gobierno, hasta el momento, sostuvieron que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país y que se sigue trabajando para que la visita suceda.

Asimismo, mientras la organización sigue adelante, desde el Gobierno habían indicado que Argentina se encuentra "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

Por otra parte, medios eclesiásticos consideran un hecho la visita del Sumo Pontífice a Sudamérica, ya que las directivas del Vaticano a gobiernos y episcopados continuaron sin interrupción.

Fuente: NA