El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el presente en el sorteo de la Copa del Mundo en el Centro John F. Kennedy de la capital Washington y destacó que su colega Javier Milei “está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

En la alfombra roja del sorteo de la próxima Copa del Mundo que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá -que es cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas-, el mandatario estadounidense destacó la labor de Milei: "Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo".

👤 Donald Trump habló con DSPORTS y se refirió al fútbol, Argentina y Lionel Messi



⚽ Durante la entrevista, el presidente de los Estados Unidos destacó la magnitud del fútbol como fenómeno global y aseguró que se están batiendo récords históricos en la venta de entradas para… pic.twitter.com/e6mBczMLLJ — DNewsOK (@DNewsOK) December 5, 2025

“No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar” agregó quien es presidente de Estados Unidos por segunda vez, tras su primer mandato entre 2016 y 2021.

Además, el presidente Trump se refirió a su gusto futbolístico y destacó al astro portugués Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo, hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

Fuente: NA.