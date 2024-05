El empresario paranaense Enrique Vairetti denunció al presidente de la Nación, Javier Milei, por apología del delito. La presentación fue realizada el martes 30 de abril ante el Juzgado Federal N°1 de Paraná.



En esa línea, Vairetti señaló: "Esta presentación en a nivel personal y la idea es marcar límites, no los marco yo sino la ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales. No se puede gobernar un país con un DNU que no cumple con ningún requisito de lo que está en la Constitución".

Y detalló que habla de delito por que "en principio la fuga de divisas no es delito lo que pasa es que en el país está presente el cepo que no te deja comprar en el mercado informal o en el mercado blanco digamos y sacar las divisas del país, ese es el problema que han tenido las empresas pero más allá de eso también asesoró que había que comprar dólares en el mercado negro y dejar de pagar los impuestos que los impuestos estúpidos del Estado habría que leer textualmente y eso generó una rebeldía me hizo sentir muy mal como como ciudadano porque trato de cumplir con la ley, con los pagos".

"Este es un delito que afecta 47 millones de argentinos como ciudadano", cerró.