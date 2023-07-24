En comunicación con Ahora Cero Radio, Fabiana Magallán, abuela de Tahiel contó que experimentó muchos nervios mientras esperaba la sentencia de la jueza Vivian, quien finalmente declaró prisión perpetua para Macarena Ortíz, única imputada por la muerte de su hijo.

“Yo tenía toda la fe de que se iba a decidir esta condena porque Tahiel sufrió mucho. Por fin va a descansar en paz mi nieto”, manifestó Magallán.

La abuela del menor estuvo acompañada por el padre de sus hijos. En tanto, Macarena no estuvo presente durante la sentencia.

Según informó Fabiana, Macarena permanecería en la Comisaria de la Minoridad y la Mujer, hasta que la condena quede firme. La defensa tiene 10 días hábiles para apelar.

Por otra parte, la abuela de Tahiel relató que el niño fue violentado desde que nació y que Macarena amenazaba con matarlo porque “se parecía al papá”.

Ante esto, señala Magallán, se dirigió a la asistente social, Margarita Medrano pero no recibió respuestas.

“Tendrían que trabajar más, no quedarse en una oficina sentados. La respuesta siempre es ´vamos a evaluar el caso´, mientras están sentados y con el celular en la mano”, resaltó Fabiana.

Finalmente, la abuela de Tahiel concluyó: “Nunca tuve contacto con la familia Ferreira, y él es culpable por no haber hecho nada. Acá se perdieron dos vidas, la de Tahiel, y la de él por mantener un secreto”.