La relación entre el cantante L-Gante y su pareja y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, viene atravesando muchas dificultades desde que ella dio a luz. Los rumores de infidelidades y falta de responsabilidad paternal por parte del referente de la cumbia 420 se repitieron semana a semana, y fueron erosionando la relación.

Lo último que sucedió fue el video donde se lo ve al famoso saliendo de un hotel alojamiento acompañado de su bailarina Luli Romero, quien desmintió la situación, pero a su vez se encargó de pedir a sus seguidores que borren el video donde se le ven las mismas botas blancas que en otras fotos.

La artista tuvo dos instancias públicas al respecto a partir de la filtración, en la primera le aclaró a la panelista de LAM Estefi Berardi que no estaba autorizada a dar declaraciones, lo que potenció las sospechas sobre la confirmación de que es ella a quien se ve en el video. Luego negó lo sucedido, cuando contestó una pregunta a sus seguidores, donde aseguró nunca haber estado con ninguno de los que trabajó.

Las botas blancas

La bailarina Romero no se llega a ver en el video con la suficiente nitidez como para confirmar plenamente que la persona que pasa de la mano de L-Gante es ella, aunque la investigación a través de las redes llegó a la conclusión de que era ella a partir de su calzado.

Las mismas botas blancas con las que se la ve en otras publicaciones, también son las que aparecen saliendo del hotel alojamiento. Además, también se las ve en otras fotos y videos, ya que serían parte habitual de la vestimenta que utiliza ella.

Se delató sola

Más allá de todas las negaciones que puedan hacerse, hay pruebas claras que comprometen a Romero como la tercera en discordia en la relación del cantante y su pareja.

La mismísima bailarina se encargó de pedir en Justin Bieber Argentina MURO, un grupo de Facebook con más de 50 mil personas, que la ayuden a denunciar el video. "Me están escrachando en tik tok saliendo del telo con Lgante, mátenme", reconoció.

Luego de la confesión recibió todo tipo de críticas por parte de quienes la leyeron. "Bancátela si sos tan piola de ir a meterte con chabones así, si lo hiciste con esa intención", la fustigaron.

¿Borrón y cuenta nueva?

Mientras tanto, Báez se encargó de aclarar que esta infidelidad iba a ser la última que el cantante le iba a hacer, y publicó distintas historias donde demostró que está dispuesta a dar vuelta la página en su vida.

"Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso, si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar", decía la frase de la cuenta Poesía Pura que compartió en su Instagram. No sólo eso, la acompañó por un emoji de dormir, como un mensaje claro de que se le escapó la tortuga a L-Gante.

La disputa por la tenencia que pronto enfrentará con su ex, parece ya haber comenzado, ya que Báez publicó una historia "ultimando detalles" con su abogado Juan Pablo Merlo, quien la estaría patrocinando.

También la demostración de la nueva vida que se le viene a la madre de Jamaica estuvo en el centro de sus historias. En una de ellas compartió una en donde fue etiquetada junto a otras tres amigas con el lema "S ese de soltera".

Luego, como para confirmar la nueva Tamara que se viene, publicó una captura de un mensaje que le mandó una fanática que le puso que ella estaba en 'modo bandida', lo que ella aprobó entre risas y para darle aires a su nueva realidad sentimental.

Fuente: BigBangNews.com