Qué dijo Pemo Guastavino sobre el lanzamiento de la fórmula Macri-Pichetto

La noticia de la formula Macri-Pichetto sacudió el mundo de la política y Guillermo Guastavino no es la excepción. "A fuerza de ser muy sincero, Miguel Ángel Pichetto me llamó antes que se haga pública su decisión, para contarme un poco sus motivos. Él no quería que me enterara por los medios, entendiendo la relación humana y de amistad que tenemos. Fue una decisión absolutamente personal; obviamente que él tiene sus fundamentos", explicó Guastavino a ElDía.