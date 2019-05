¿Qué dirá Wanda Nara? Una italiana trans aseguró que es amante de Icardi

Ver esta publicación en Instagram ? Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 1 May, 2019 a las 2:59 PDT

La italiana Guendalina Rodríguez aseguró en las redes sociales que tuvo un encuentro sexual con el delantero y marido de Wanda Nara. "Él es activo y pasivo", dijo. Una vez más, el escándalo volvió a tocar a la puerta de la pareja más polémica del fútbol mundial. Esta vez, lejos de los lujos que ostentan diariamente, del conflicto de intereses con el Inter de Milán o de las infartantes fotos que comparten en las redes sociales, Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron en el centro de las críticas después de que al delantero lo acusaran de serle infiel a su mujer con una chica trans.Todo comenzó cuando la italiana Guendalina Rodríguez utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que no solo Icardi había engañado a su actual mujer, sino que ella había tenido sexo con el actual delantero del Inter. Además, aseguró tener pruebas fotográficas del encuentro sexual.“Esta es la habitación de hotel en donde una noche Mauro Icardi y yo intercambiamos cuatro conversaciones. Pronto les diré la verdad con fotos. Lamento que haya esposa e hijos de mediana edad. ¿Cuál es el problema? Tuve relaciones sexuales con Mauro Icardi”, señaló la italiana.Y agregó: “No seré ni el primero ni el último trans”. Este comentario generó un gran revuelo entre los internautas, por lo que Rodríguez decidió eliminarlo y advertir que comenzó a recibir todo tipo de amenazas de parte de Wanda Nara: “Debido a su maldad, ella se grita a sí misma”, disparó.“He estado en la cama con Mauro Icardi. Y pronto diré toda la verdad. Borré el tuit anterior simplemente porque me amenazó la señora Wanda Nara. Mauro Icardi y yo éramos amantes y luego, porque ocultamos nuestros gustos sexuales, en 2019 no veo qué le pasa a él. En la cama, activo y pasivo”, sentenció la supuesta amante del rosarino. ¿Responderá Wanda?