Hace once años exactos, el equipo de Gualeguaychú escribió una de las páginas doradas más trascendente del deporte local.

En una helada y nublada -pero inolvidable- tarde de domingo, en el estadio La Vía, Juventud Unida le ganó a 9 de Julio de Morteros (Córdoba) 1-0, por la última fecha del Reducido por el cuarto y definitivo ascenso al Torneo Argentino A de aquella campaña, con gol agónico, de cabeza, de Juan José Weissen, a los 41 minutos del segundo tiempo.

Después de nueve años en el Torneo Argentino B y de haber sido despojado de la chance de cumplir el sueño esa misma campaña en una instancia previa, luego de perder por penales ante Chaco For Ever (1-1 en la serie, ganó de local y perdió de visitante), con un arbitraje escandaloso y tendencioso del catamarqueño Juan Jerónimo Toledo en beneficio de los chaqueños, en el partido revancha de esa final.

Juventud pudo tomarse revancha pocos días después y el triunfo épico sobre 9 de Julio de Morteros, en un estadio decano abarrotado de gente, pese a las bajísimas temperaturas, le dio el merecido y tan buscado ascenso al Torneo Argentino A.

Once años después, Ahora ElDía elaboró un informe detallado sobre la actualidad deportiva de los once titulares que dispuso el entrenador Norberto “Beto” Acosta para aquel partido.

Beto Acosta se funde en un abrazo y con lagrimas de emoción junto a Gastón Fiorotto, su ayudante.

LOS ONCE

1-Emiliano Rébora (Gualeguaychú/17-08-1987): El arquero que nació deportivamente en Central Entrerriano y siguió su formación en las inferiores de Independiente de Avellaneda arribó a Juventud para la temporada 2010/11, procedente de Estudiantes de Buenos Aires, y en 2014 siguió su carrera en Chaco For Ever. Tuvo recorrido por varios clubes del ascenso argentino, un segundo paso por el Decano (2022) y en la actualidad milita en Deportivo Llacuabamba de la 2da. División del fútbol peruano.

2-Matías Marchesini (Gualeguaychú/3-05-1979): Surgido de las inferiores de Boca Juniors. El marcador central jugó en varios clubes importantes del ascenso y del fútbol sudamericano. Llegó al club en 2007 donde estuvo seis meses y volvió en 2013 para la segunda mitad de la campaña del ascenso. Permaneció en la institución hasta mediados de 2018 y se retiró en Central Larroque (Liga local) a fines de ese año. Después incursionó como entrenador en el equipo larroquense, donde fue campeón de torneos departamentales, Copa Gualeguaychú y Copa Entre Ríos. Hoy se encuentra lejos del fútbol y ligado al sector agropecuario.

3-Federico López (Benavidez, Provincia de Buenos Aires/03-08-1989): El lateral zurdo arribó a Juventud a mediados de 2010 y se marchó en 2014. Jugó la primera temporada en el Torneo Argentino A y luego continuó su carrera en Chaco For Ever. Actualmente se desempeña en Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional (ex B Nacional).

4-Guillermo Salas (Gualeguaychú/26-02-1983): El lateral derecho estuvo desde la primera temporada del club en el Torneo Argentino B (2004). Después del ascenso, integró el plantel decano en la primera campaña en el Argentino A y colgó los botines a fines de 2014 como jugador del equipo albiceleste en el torneo local (campeón del Clausura de aquel año). Actualmente es el entrenador de la Sub 23 de Juventud y fue deté del “Juve” durante un buen tramo del Federal A 2018/19.

5-Juan Domingo Sánchez (Villa General Belgrano, Córdoba/02-08-1981): El volante central llegó en 2008 a Juventud y continuó allí hasta su retiro en 2020. En la temporada del ascenso fue el hombre del plantel que más partidos jugó (39) y con el tiempo se transformó en el futbolista con más presencias oficiales en la historia del club en torneos naciones (304). Es uno de los máximos ídolos de la institución por su profesionalismo dentro y fuera de la cancha. Se radicó en la ciudad, se halla alejado del fútbol y hoy trabaja como empleado de comercio.

6-Cristian Wernly (Esperanza, Santa Fe/16-07-1982): El defensa central terminó como capitán de aquel equipo. Desembarcó en Juventud en 2010 y permaneció en el club hasta 2014, tras el cierre de la temporada del Argentino A. Después continuó su carrera en Agropecuario de Carlos Casares y se retiró en Juventud de su ciudad natal en la Liga de Esperanza, tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles. Actualmente se encuentra radicado en Gualeguaychú y es entrenador de Central Larroque en la Liga local.

7-Gonzalo Rodríguez (Gualeguaychú/29-10-1987): El volante mixto surgió de Central Entrerriano, donde jugó torneos regionales, y arribó al Decano en 2008 y su primer ciclo llegó al cierre de la primera campaña en el Nacional B, en 2015. Luego siguió su carrera en equipos de la Liga local y del Federal A. En esa categoría tuvo su segundo ciclo en club (2019/20) y hoy es jugador de Central Larroque en el fútbol departamental.

8-Cristian Fornillo (General Rojo, Provincia de Buenos Aires/19-09-1990): El volante por la derecha llegó al Decano para la temporada del ascenso (jugó 38 partidos, el segundo que partidos disputó) y se despidió a fines de 2015. Luego militó en diferentes clubes del Federal A, tuvo un breve paso por el ascenso italiano y actualmente se desempeña en la Liga de San Nicolás con el club de su pueblo (General Rojo Unión Deportiva), donde ganó dos torneos y logró la clasificación al próximo Regional Amateur.

9-Juan José Weissen (Rafaela, Santa Fe/15-09-1984): Fue el héroe de aquella tarde con el gol sobre el final del partido, además de ser el goleador del equipo con 20 tantos en 38 encuentros y el máximo en la historia nacional de Juventud. Arribó en 2010 y se despidió en 2014 después de jugar la primera temporada en el Argentino A. Siguió su carrera en Chaco For Ever, Colegiales (B Metro), Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas y en la actualidad quema sus últimos cartuchos en el club de su ciudad, Argentino de Quilmes, donde fue goleador del último certamen de la Liga Rafaelina.

10-Iván Bonzi (Gualeguaychú/27-01-1981): El clásico 10 estuvo en Juventud desde la primera temporada en el Argentino B y fue el que más partidos (221) disputó en club en dicha categoría. Se mantuvo en la institución hasta el cierre de la primera temporada en el Torneo Argentino A y luego tuvo su primera experiencia fuera de la ciudad en Sarmiento de Resistencia. Se retiró como jugador con Independiente en la Liga local y en la actualidad despunta el vicio en el equipo Sénior de Central Entrerriano.

11-Juan Francisco Pereyra (Gualeguaychú/01-04-1990). El volante por las bandas llegó a Juventud Unida, después de cinco años en las inferiores de Defensa y Justicia. Su primer ciclo en el club finalizó a fines de 2015, volvió a mediados de 2016 y permaneció un año más. Su última etapa fue desde fines de 2020 hasta octubre de 2022. Desde noviembre de ese año a la actualidad se desempeña en Central Larroque y es dirigido por su excompañero Cristian Wernly.

El Dato

En el segundo tiempo el Beto Acosta y su asistente Gastón Fiorotto dispusieron los ingresos de Andrés Erpen por Iván Bonzi cuando el partido estaba 0-0 y, después gol, entraron Federico Fiorotto por Guillermo Salas y Francisco Marotti por Cristian Fornillo. Completaron el banco Gonzalo Pérez, Paolo Impini, Ignacio Barzola y Mauricio Germi.