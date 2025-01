Cristian Medina fue el futbolista que provocó un estallido en el mercado de pases. Su supuesto traspaso de Boca a Estudiantes, el que todavía no se concretó, significará un caso emblemático para el fútbol argentino y marcará un antes y un después en la historia, ya que su polémico fichaje en el Pincha se transformaría en la bandera de la instalación del modelo de las Sociedades Anónimas en los clubes, algo que desde el León se empecinan en negar.

Cuestión que algo que ya debía estar finiquitado, pero como surge de un proceso poco transparente e irregular, todavía no está definido y ahora el ex Selección Argentina aún no tiene un lugar donde afincarse, mientras espera una resolución a su situación para presentarse a entrenar con el conjunto platense.

Desde el vamos, Medina hizo todo mal con su futuro deportivo. Empacado por no haber sido vendido al exterior por Boca, decidió negarse a jugar un partido importante para el Xeneize -por Copa Argentina- y el entrenador Fernando Gago lo borró de su mente y lo marginó del plantel, con la clara anuencia del Consejo de Fútbol.

Es que el mediocampista soñaba emigrar al fútbol europeo y presionaba para que se realice la transferencia al Fenerbahce de Turquía, pero las condiciones del ofrecimiento del club turco no fueron bien vistas en el club de la Ribera y como el método de pago no convenció, la negociación no prosperó. Desde ahí, el malestar se apoderó del jugador, que tomó para un rumbo que todavía no se terminó de definir.

Hasta que, de golpe, en el final del año 2024, apareció el ‘salvador’ Estudiantes y la posibilidad por parte del último campeón del fútbol argentino de pagar la picante cláusula de rescisión de quince millones de dólares. Desde ese entonces, saltó a los primerísimos primeros planos el nombre del empresario estadounidense Foster Gillett, que ya había entablado una relación con el líder Pincha, Juan Sebastián Verón.

Con un pasado controvertido y algunos sinsabores en su devenir por las instituciones deportivas, el magnate sería que pondría el dinero para que Medina arribe a la ciudad de las diagonales y encuentre allí la paz deportiva necesaria. Fue tal el sacudón que pegó este bombazo, que hasta el propio Verón, envalentonado por el primer golpe de escena importante con capitales extranjeros, enseguida se jactó en sus redes sociales.

Pero claro, a toda esta ensalada le faltaba un gran detalle, que nadie se percató: el monto de la transferencia no fue realizado ni por el propio jugador ni por Estudiantes. El supuesto pago se realizó desde una cuenta bancaria que pertenece a Foster Gillett, el aliado del ex Manchester United y otros equipos extranjeros y la punta de lanza del Gobierno Nacional que observa la situación y el día a día del Pincha con suma atención. Pero esta anomalía no está permitida por el reglamento de la AFA y de la FIFA, por lo que el Xeneize informó lo sucedido y así se evitó quedar escrachado en una operación que podría haberlo condenado en la faz deportiva.

Y entre esas aguas estancadas navega la situación. Según trascendió, Boca devolvería el dinero y esperaría a recibirlo desde la cuenta apropiada, para así liberar la peculiar situación por la que atraviesa el mediocampista que surgió desde su cantera y ya jugó más de cien partidos en la primera división.

Sobre el particular y durante estas horas, el vicepresidente de Estudiantes, Martín Gorostegui, habló sobre el caso. "Medina ha decidido ejecutar su cláusula de rescisión con Boca Juniors. Estamos pensando en terminar los papeles estos días y que el jugador esté en el Country (el lugar de entrenamiento del León platense) pronto", comunicó la mano derecha de Verón, el cultor de semejante transferencia con ribetes circenses.