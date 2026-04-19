La misión Artemis II de la NASA orbitó la Luna con la cápsula Orión durante más de nueve días, un hecho que no ocurría desde 1972, y amerizó en la Tierra el 10 de abril de 2026, marcando el inicio de una nueva fase en la carrera espacial. La expedición reavivó el interés mundial por la exploración lunar y es parte de nuevos proyectos, que incluyen a futuro el alunizaje y la construcción de una base en nuestro satélite.

Además de los efectos de la falta de gravedad en el cuerpo, muchos astronautas han relatado un fenómeno especial en su estadía espacial: el “overview effect” o efecto perspectiva. Se trata de una transformación interior causada por contemplar la Tierra desde el espacio, lo que ha redefinido su visión del planeta y motivado a realizar acciones concretas para protegerlo y conectar a la humanidad. Y esa experiencia volvió a surgir en el Artemis II, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch.

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“El efecto perspectiva se produce cuando mirás a través de la cúpula y ves la Tierra tal como existe con todo el universo de fondo. Ves la delgada línea azul de la atmósfera, y luego, cuando estás en el lado oscuro de la Tierra, ves una línea verde muy delgada que te indica dónde está la atmósfera. Te das cuenta de que todas las personas que conocés están sustentadas dentro de esa línea verde y todo lo que está fuera es completamente inhóspito. No ves fronteras, no ves divisiones religiosas, no ves límites políticos. Solo ves la Tierra y te das cuenta de que somos mucho más parecidos que diferentes”, describió anteriormente Koch sobre su experiencia en la Estación Espacial Internacional, según la NASA.

Su compañero de misión en el Artemis II, el astronauta de la NASA Victor Glover, introdujo la noción del “sea level effect”, al regresar a la Tierra y observarla de nuevo al nivel del mar: “Cuando volvés al nivel del mar, tenés que elegir”, explicó. “¿Vas a intentar vivir tu vida de una manera diferente? ¿Vas a optar realmente por formar parte de esta comunidad terrestre?”, se preguntó.

Tripulantes retirados y actuales de la Estación Espacial Internacional han subrayado el impacto del “overview effect” en su vida y pensamiento. El fenómeno, acuñado en 1987 por el filósofo y escritor Frank White, induce a una profunda conciencia de unidad y fragilidad planetaria.

Bob Behnken, ex astronauta de la NASA, señaló: “Se ve que es un solo planeta con una atmósfera compartida. Es nuestro lugar común en este universo”. Mencionó que esta perspectiva fomenta la solidaridad ante desafíos globales, como la pandemia o crisis nacionales, al asumir que “enfrentamos todo juntos”.

Algunos astronautas transforman esta vivencia en acción. Mike Foreman, astronauta retirado, afirmó que el “overview effect” convierte a sus protagonistas en ecologistas: “Si no lo eres antes de ir al espacio, al menos lo eres en parte cuando regresas. Al ver lo fina que es esa atmósfera, esa capa protectora, pensás ’debemos cuidar esto porque desde el espacio parece muy frágil’”.