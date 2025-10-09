El próximo sábado, se realiza el October Big Day, una iniciativa impulsada por la comunidad científica y observadores de aves de todo el mundo, dedicada a registrar la mayor cantidad posible de especies en un solo día. Este evento, organizado por la Subsecretaría de Ambiente y Áreas Naturales Protegidas, será una oportunidad para disfrutar y aprender sobre la biodiversidad local.

El punto de encuentro es el Centro de Interpretación “La Delfina” ubicado en el Paque Unzué, a las 8 h. La jornada comenzará con una caminata guiada de observación de aves, donde los participantes podrán descubrir y aprender a identificar las especies locales con la ayuda de la aplicación gratuita Merlin Bird ID.

Este encuentro busca promover la educación ambiental y la ciencia ciudadana, invitando a la comunidad a redescubrir la riqueza natural de Gualeguaychú mientras contribuye con datos valiosos para el monitoreo global de poblaciones de aves.

La actividad es para todos: amantes de la naturaleza, familias, docentes, estudiantes y curiosos de todas las edades ya que no se requiere experiencia previa, solo ganas de conectar con el entorno y compartir una experiencia enriquecedora.

Cabe destacar que es importante para quienes deseen participar llevar calzado cómodo, anotador, repelente, agua fresca, sombrero y protector solar.



