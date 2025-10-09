ACTIVIDAD PARA TODO PÚBLICO
Qué es el October Big Day al que se sumará Gualeguaychú este fin de semana
El próximo sábado, se realiza el October Big Day, una iniciativa impulsada por la comunidad científica y observadores de aves de todo el mundo, dedicada a registrar la mayor cantidad posible de especies en un solo día. Este evento, organizado por la Subsecretaría de Ambiente y Áreas Naturales Protegidas, será una oportunidad para disfrutar y aprender sobre la biodiversidad local.
El punto de encuentro es el Centro de Interpretación “La Delfina” ubicado en el Paque Unzué, a las 8 h. La jornada comenzará con una caminata guiada de observación de aves, donde los participantes podrán descubrir y aprender a identificar las especies locales con la ayuda de la aplicación gratuita Merlin Bird ID.
Este encuentro busca promover la educación ambiental y la ciencia ciudadana, invitando a la comunidad a redescubrir la riqueza natural de Gualeguaychú mientras contribuye con datos valiosos para el monitoreo global de poblaciones de aves.
La actividad es para todos: amantes de la naturaleza, familias, docentes, estudiantes y curiosos de todas las edades ya que no se requiere experiencia previa, solo ganas de conectar con el entorno y compartir una experiencia enriquecedora.
Cabe destacar que es importante para quienes deseen participar llevar calzado cómodo, anotador, repelente, agua fresca, sombrero y protector solar.