El veranito de San Juan llega a su fin durante esta jornada con el inicio de un gradual descenso de los registros térmicos. Tanto para hoy como para mañana se anuncian condiciones de inestabilidad. El fin de semana estará muy fresco y nuboso. Sin embargo, según adelantó el meteorólogo. Alejandro Gómez, la entrada de aire frío llegará a nuestra zona mediados de la semana venidera.

Inestabilidad

Durante la madrugada se registraban lluvias en el sur entrerriano, por lo cual el especialista señaló que la inestabilidad llegaría hasta el centro entrerriano cerca del mediodía, con probables precipitaciones dispersas. Durante la tarde “las condiciones mejorarán gradualmente, aunque la inestabilidad perduraría en el centro-este provincial”. Habrá un progresivo descenso de temperatura, pero sin entrada plena de aire frío”.

Mañana “persistiría el viento del sudeste, cielo cubierto y la transición de masas retrocedería hasta nuestra región, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde del viernes”. No obstante, “en la zona central de Entre Ríos las condiciones de inestabilidad no serían de gran importancia, aunque podrían cobrar mayor relevancia en el norte”.



Fin de semana

El meteorólogo estimó que “mejoraría en el transcurso del fin de semana, con vientos del sudeste y abundante nubosidad”.



Serán “un sábado y domingo gris, con temperaturas que descenderían gradualmente. Las máximas posiblemente no superen los 16 o 17 grados.



El lunes” estará bastante parecido, con alto contenido de humedad”.

Pulso polarGómez adelantó que el martes estaría llegando “un nuevo pulso de aire frío con un sistema frontal que traerá aire frío polar”. Durante dicha jornada habrá inestabilidad “con probabilidad de lluvias de pocos milímetros”.

“Lo más destacable es la masa de aire muy fresco a frío que estaría llegando a mediados de la semana venidera”, con mínimas que estarán por debajo de los cinco grados y máximas que rondarían los 12 grados. No obstante, estos registros no se mantendrían por muchos días.