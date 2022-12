Por Luciano Peralta

¿Qué pasa cuando escuchamos a los niños, a las niñas? ¿Qué sucede cuando esa escucha es activa y comprometida? ¿Qué puede salir de eso? Éstas, y otras tantas, son las preguntas que, desde hace muchos años, se vienen haciendo quienes componen el canal Pakapaka, nacido en 2010 y sostenido en el aire durante todo este tiempo.

Una de las respuestas posibles es Inventar Pakapaka, un consejo de las infancias que funciona desde el año pasado, donde niños y niñas de entre 7 y 11 años se reúnen, comparten experiencias y puntos de vistas, discuten y acuerdan diferentes líneas de acción, que tienen que ver con el contenido que el canal reproduce en las pantallas, pero también con los temas que son transversales a toda nuestra sociedad, como la democracia, el rol de los medios de comunicación o el respeto a las demás personas, por ejemplo.

Camilo Abu Arab Trillo tiene 8 años y, junto a su familia, vive en Gualeguaychú hace seis. Va a la Escuela Gervasio Méndez, a segundo grado y desde principios de año es parte de Inventar Pakapaka. “Yo veo mucho el canal y un día vi un cartelito que invitaba a participar del consejo, entonces le dije a mi mamá y nos inscribimos en internet”, contó el pequeño, en la comodidad de su hogar, junto a mamá, papá y el mayor de sus dos hermanos.

Inventar Pakapaka está conformado por 21 niños y niñas de todas las regiones del país, quienes se reúnen una vez por mes, o más, vía zoom, para debatir ideas, ser parte de talleres y, sobre todo, expresar qué piensan sobre una diversidad de temáticas de todo tipo, pero haciendo hincapié en los contenidos propios del canal.

“Hemos hecho muchas actividades, una de las que más me gustó fue en la que hicimos de jurados de unas publicidades, teníamos que decir lo que nos parecía cada una y darles premios que nosotros habíamos inventado. También me encantó crear un personaje, porque tuvimos que hacerlo, es varón, tiene una trenza, una remera roja, tiene ojotas y pantalón corto”, relató, entusiasmado.

El personaje que describió Camilo se llama Antú, nació de los propios concejeros y concejeras y será parte de “Medialuna y las noches mágicas”, una de las producciones emblemáticas del canal infantil.

Ep.: Camilo, en la comodidad de su casa, contó su experiencia como consejero en Pakapaka

Malena Fainsod es coordinadora de Inventar Pakapaka y, en diálogo con Ahora ElDía, destacó que “es el primer canal que tiene un consejo de niñes que nos acompaña durante todo el año, no existía otra experiencia similar en canales de tv”.

“Desde su creación, el canal buscó la manera de hacer partícipe a las infancias en la producción de sus contenidos. Esto tuvo distintos caminos de búsqueda, se hicieron focus group, se trabajó mucho en territorio y en actividades interactivas a través de las redes sociales, pero empezamos a sentir que había que darle una vuelta de tuerca más”, contó. Al tiempo que destacó lo federal de su conformación, con representación de todas las regiones y la representación de género.

“El primer año, en 2021, armamos el grupo a partir de chicos y chicas que ya habían participado en Seguimos Educando, que fue el programa educativo que salió al aire cando a raíz de la pandemia no se podía asistir a la escuela. Para este año dimos un paso más, hicimos una convocatoria abierta y con todas las inscripciones, que fueron más de 800 y se dividen por región y por género, se realizó un sorteo”, explicó Fainsod.

Respecto a la dinámica de trabajo con las infancias, la coordinadora contó que “se trabaja a partir de los temas que van proponiendo los chicos y las chicas”. En la primera conformación del consejo, la del año pasado, “pusieron como tema la violencia entre pares, que es algo que surgió completamente de ellos, y también apareció mucho el tema de la diversidad. Entonces, cuando armamos la normativa para la segunda convocatoria fue agregado el cupo para las niñeces trans, ni binaries y demás”.

La tarea, multiplicar

Camilo es uno de los tantos pequeños que aprendieron a leer y a escribir durante la pandemia, con toda la complejidad que esto implica. Pero éste no fue motivo para no interesarse por la propuesta de Pakapaka, leer él sólo las condiciones para ser parte del consejo e inscribirse. Hace apenas unos días, a modo de cierre de un año con muchas reuniones on line, actividades y desafíos, por fin conoció personalmente a sus compañeros y compañeras. Es que, hasta ahora, y se entiende por la conformación federal del cosejo, todos los encuentros habían sido de manera virtual.

“Fuimos a conocer la Casa Rosada, estuvimos al lado de la oficina del presidente”, contó, con la frescura propia de su edad. “Lo que más me gustó, igual, fue conocer los canales, además de Pakapaka, DeporTV y Encuentro. Justo cuando entremos vimos en las pantallas gigantes que Portugal había hecho un gol en el mundial, entonces todos nos pusimos a festejar”, recordó, entre risas.

Por su parte, Fainsod puntualizó sobre la necesidad de no sólo escuchar qué tienen para decir las infancias, sino también la necesidad de actuar en consecuencia. En sus palabras: “Las discusiones que damos hoy no son las mismas que debimos dar hacer doce años. En ese momento el objetivo era que nuestros niños y niñas estén en las pantallas y que sus voces tuvieran un lugar. Ahora, ya tenemos cierto recorrido y se trata de pensar de qué manera hacemos posible la representación genuina, real, directa de las infancias, que es algo que a los y las adultas nos cuesta mucho, sobre todo en cuestiones públicas. Tenemos más saldado que deben tomar voz sobre las cosas que les impactan directamente a ellos y ellas, pero nos cuesta un poco más cuando tiene que ver con cosas que impactan más generalmente. Es en esa línea que se hacía fundamental que los y las chicas puedan pensar el canal”.

Y pensar el canal es pensar las representaciones de las infancias que reproducen las pantallas. En ese sentido, una de las temáticas que se trabajó mucho durante el año fue la representación de los cuerpos en los medios de comunicación.

“Encaramos el tema pensando que nos iban a plantear algunas cosas y salieron cosas totalmente diferentes, lo que le da mucha riqueza al trabajo. Hubo un gran reclamo respecto a que, en general, los y las niñas aparecen siempre peinados, quietos, ordenados y eso no es así. Nos dijeron que querían personajes con anteojos, despeinados, con cuerpos distintos, y querían que esos personajes puedan ser protagonistas. Entonces, a partir de esta discusión, que fue de manera virtual y en formato de taller, se elaboró un documento que llamamos Nuestros cuerpos cuentan”, destacó Fainsod.

Por último, respecto a la Educación Sexual Integral (ESI), pilar fundamental para generar representaciones que se corran de los estereotipos y prejuicios tan repetidos en la televisión, la coordinadora aseguró que “la experiencia es muy heterogénea, no es igual en todos los casos y eso se nota mucho”. Porque “no sucede de la misma manera en todas las provincias y entre las ciudades que son capital y las que no. Si bien tenemos una ley que está buenísima, todavía hay que hacer mucho para que se implemente como corresponde”.

“Nuestro canal trabaja con una perspectiva de género y desde la Educación Sexual Integral, entonces las discusiones empiezan a ser otras. De hecho, la incorporación de una niña trans al consejo fue abrazada desde el primer momento sin que tuviera que ser un tema de conversación per se. No tuvimos que hablar de eso específicamente. Eso es lo más interesante y rico de este proceso”, destacó. Y alentó a “conformar consejos de las infancias en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, como las escuelas, los clubes, etc.”