El ex director técnico Edgardo “Patón” Bauza generó la emoción de todos los fanáticos del fútbol al realizar su primera aparición pública luego de ser diagnosticado con una grave enfermedad neurodegenerativa.

En declaraciones radiales, su hijo Maximiliano dio detalles sobre el estado de salud del “Patón”, que hizo historia como entrenador al ganar la Copa Libertadores de 2008 con Liga de Quito de Ecuador y de 2014 con San Lorenzo.

Durante la entrevista que brindó, el hijo del “Patón” reveló que tiene “demencia frontotemporal”, y que “la enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara. La realidad es que yo no sé si él se habrá dado cuenta de dónde estaba y de dónde era, pero estoy seguro de que todo ese cariño, los abrazos y la energía buena los sintió, le llegó”.

Con respecto al homenaje, Maximiliano reconoció que “fue hermoso”, aunque confesó que “en un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa”. Sin embargo, salió todo de la mejor manera posible: “La verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo, muy cuidado y respetuoso”.

Qué es la demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que dañan al lóbulo frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones en el pensamiento y la conducta.

Estos síntomas pueden derivar en comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse y al caminar.

Esta enfermedad afecta principalmente a personas de entre 45 y 64 años, es progresiva (los síntomas empeoran con el tiempo) y solo algunas personas llegan a vivir más de 10 años después de ser diagnosticadas.

La relación con Bruce Willis y Will Smith

Esta enfermedad está estrechamente vinculada con dos estrellas de Hollywood, como lo son Bruce Willis y Will Smith.

El primero de ellos, reconocido principalmente por protagonizar la saga Duro de matar o películas como Sexto sentido, fue diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa a principios de 2023.

Esta enfermedad fue progresando en el actor, que ya tiene 69 años, e incluso le hizo perder las capacidades lingüísticas.

Durante la entrevista, el hijo de Bauza también mencionó a Will Smith por la película La verdad oculta, que trata sobre jugadores de fútbol americano y muchos deportistas que se dañan la cabeza: “Es la única sospecha que tenemos… pero es un estudio que se hace post-mortem y lo haríamos para sacarnos la duda”.

En dicha película, basada en un caso real, Smith interpreta al doctor Bennet Omalu, un médico forense que descubre anomalías cerebrales en jugadores de la NFL y el traumatismo craneoencefálico crónico (CTE), que es una enfermedad neurodegenerativa y que fue la causa de muchos suicidios de profesionales de aquel deporte.

