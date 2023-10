"Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Si. ¿Podía llegar a pasar? Si", escribió Belu mostrando los pies de su pequeño hinchados y con manchas. En otro registro, describió cómo afrontará Bautista las dolencias de esta enfermedad: "A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa no hay dolor y el pis tiene color normal", detalló, finalizando con un mensaje de aliento para su hijo: "Vamos Bauti".

Qué es Púrpura

La púrpura es una enfermedad caracterizada por la aparición de manchas de color morado en la piel, debido a la acumulación de sangre bajo la misma. Esta afección puede manifestarse de diferentes maneras, siendo la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) una de las formas más comunes. La PTI es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las plaquetas, células sanguíneas necesarias para la coagulación. Esto puede llevar a un riesgo aumentado de hemorragias y moretones.