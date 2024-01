La Cámara de Diputados inició el debate en comisiones de la ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei sujeta a modificaciones, según aclaró esta mañana el vocero Manuel Adorni.

El puntapié inicial estaba previsto para las 14 y las tres comisiones por las que pasará el megaproyecto serán las de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

La primera jornada de discusión tendrá como protagonistas al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Una de las primeras en hacer uso de la palabra fue la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionó duro al Gobierno por el tratamiento de la ley ómnibus y destacó la ausencia del asesor presidencial Federico Sturzenegger con una referencia a uno de los perros del presidente libertario.

"¿Qué es, otro fantasma como Conan?", criticó la legisladora del FIT en el inicio del debate en comisión de la llamada Ley de Bases, en referencia al primer perro de Milei y enfatizó: "A mí no me votaron para hacer sugerencias. Acá ninguno creo que se considere tan poco como para hacer sólo sugerencias al monarca".

Seguido a eso, mostró su descontento con la manera en la que se llevó a cabo el debate y manifestó: "Estamos discutiendo un conjunto de leyes que modifican la Constitución. Las formas arbitrarias y prepotentes tienen que ver con un contenido. El contenido ataca conquistas que peleamos mucho. Con 'la casta' se la pasaron haciendo campaña pero ahora al pueblo no se escucha. ¿Por qué solamente tres comisiones?"

Pero esas no fueron sus únicas críticas porque también se preguntó delante de todos, cuál sería el rol que cumple Federico Sturzenegger en el Gobierno y en este proyecto del cual deben debatir. "A Sturzenegger se la garantiza la impunidad. ¿Qué es Sturzenegger? Me votaron para defender los intereses de los trabajadores, no para hacer sugerencias. A las mujeres nos borran de un plumazo. Se propone la legalización del gatillo fácil. No pensamos votar ninguna de estas aberraciones. Lo del blanqueo laboral no es un blanqueo laboral, sino una verdadera condonación de deuda y acciones penales".

Por su parte, el secretario de Energía, Chirillo, se mostró totalmente en contra a lo que dijo la diputada de Izquierda y hasta relevó que el proyecto de ley ómnibus es algo relevante para llevar a cabo. "Esta ley de reformas contiene reformas estructurales que son necesarias para recuperar el país y son parte del plan económico. Estamos acá para que este instrumento salga".

"Hay unos principios en la ley y una delegación determinada. El Congreso tiene un montón de temas para tratar. En cuanto al plazo de la emergencia, tiene que ser de dos años. Hay normas que son producto de la emergencia", aseguró.

Los cambios de opinión e incluso intercambios entre los legisladores a base de chicanas no faltaron y todo comenzó cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, aprovechó su momento para hacer una reseña sobre la ley ómnibus en cuanto a su concepción, por lo cual el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, pidió tener la palabra para mostrar su descontento con la situación delante de todos.

El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, fue quien frenó en medio del discurso a Castagneto advirtiéndole que no son maneras de dirigirse y mucho menos alzando la voz por no estar de acuerdo. "No se ponga a gritar si no está en la cancha. Tranquilo, pida la palabra. No está bien lo que está haciendo. Los argentinos tienen hambre y usted está gritando como si estuviera en la cancha", le expresó.

Para ese entonces, el ambiente ya estaba sumamente caldeado y la frutilla del postre fue cuando el Procurador General de Tesoro, Rodolfo Barra, citó un fragmento de un discurso de Juan Domingo Perón por lo que la diputada Lorena Pokoik, no dudó en hacerle una advertencia. "Tapate la boca antes de hablar de Perón".

No fue la única persona que se manifestó en contra de lo dicho por parte de Barra, sino que Leopoldo Moreau también opinó de modo sarcástico sobre sus palabras: "Esto es una introducción a la filosofía del Derecho", y prosiguió: "No tuvimos un principio muy ordenado en el funcionamiento de este plenario. Desde que escuchamos un funcionario que no sabíamos que función tenía, casi ni siquiera el apellido, hasta una introducción a la filosofía del Derecho, que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a tratar aquí".

"Nosotros no vamos a tolerar que en nombre de una crisis que no es tan grande como la dimensionan que reformas en el código penal nos retrotraigan a la represión en la Argentina. No estamos a dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino. No queremos volver a la Argentina de que el fin justifica los medios. Si Milei quiere ser presidente tiene que respetar la división de poderes. La política resolvió muchas cosas para los argentinos, dio libertad y democracia. Reforman el código penal porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social", planteó.

Minutos más tarde, el diputado del Frente de Izquierda, Cristian "Chipi" Castillo, le hizo un pedido mencionando principalmente a los diputados radicales que se mostraron a favor de la ley ómnibus que por favor "nunca más hablen de republicanismo". Para ello, dio sus motivos y razones: "Ni todos los que se llaman PRO que ya se llamaba Propuesta Republicana y ahora se va a llamar Propuesta Monárquica, porque es lo que están defendiendo que es la delegación de poderes y la aceptación de un DNU que es escandaloso".

Itai Hagman, diputado nacional por Unión por la Patria, fue otro de los que se mostró totalmente en contra del accionar de Milei en cuanto al DNU y el proyecto de la ley ómnibus. "Esto es un atropello al Congreso y a las instituciones. Milei se considera como una suerte de heredero de Alberdi. ¿Cuál es el fundamento para diseñar el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus? El proyecto parece una suerte de vómito", expresó.

"El autor intelectual del DNU es Sturzenegger, quien no tiene un cargo en el Gobierno. El secretario de Energía vino a defender la delegación de facultades y entonces las cuestiones de energía me las guardo para mañana. Cuesta entender cómo quieren llevar adelante este debate. Hay muchos errores en el proyecto. Parece más un acto improvisado. Si tomamos el proyecto de ley y el DNU, hay más de 1.000 artículos que modifican leyes", lanzó.