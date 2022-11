Para reemplazar esta evidente pieza defectuosa, se implementaron los brushless dc motor o BLDC, que significan literalmente motores sin escobillas. Estos no necesitan de las escobillas que tenían los motores tradicionales ya que es reemplazado por un controlador eléctrico.

¿Cuáles son los beneficios de los motores DC brushless?

Es silencioso al funcionar

Los bldc motor controller no pueden utilizarse en autos, que es lo que todos pensamos cuando se nos menciona, sino en las maquinarias que funcionen con un motor. Su sistema sin escobillas hace que su funcionamiento sea mucho más silencioso y suave, pasando de 72 dbA a 63 dbA. Esto mejora las condiciones de trabajo de los obreros que están toda su jornada al lado de las máquinas o utilizándolas.

Es más liviano

Al usar un motor brushless, se puede llegar a reducir hasta en un 20% el peso de la maquinaria, ya que los motores BLDC son mucho más livianos que los antiguos y tradicionales motores asíncronos. Esto es muy útil tanto para el transporte de la máquina como para si es un objeto que debe ser soportado por un trabajador.

Es más eficiente

Los motores brushless admiten distintos tipos de velocidades, por lo que una misma máquina puede utilizarse para varios trabajos distintos que requieran diferentes precisiones. Esto le ahorra a la industria o fábrica el tener que comprar varias maquinarias, ya que, con un motor BLDC, tiene varias en una sola.

Es ecológico

La eficiencia de los motores BLDC hace que se requiera menos energía y, por lo tanto, se disminuya su consumo. Esto es una gran noticia para las industrias, ya que reemplazando sus viejos motores por motores sin escobillas disminuirán considerablemente su factura de luz.

Es pequeño

El motor brushless es mucho más pequeño que los modelos anteriores. Para los fabricantes, esto significa que pueden hacer la misma maquinaria, pero en un tamaño mucho más chico. Lo que, por consiguiente, les representa a las industrias una optimización del espacio.

Otorga estanqueidad

La estanqueidad es una propiedad que refiere a la capacidad de sellado hermético, es decir, que no puedan entrar partículas extrañas al motor (como agua, polvo o aire) ni que tampoco se tenga ninguna fuga, como puede ser la de gas. La estanqueidad caracteriza a los motores brushless, ya que no necesita ventilación y, por lo tanto, no hay rejillas ni aberturas para eso en la máquina. Esto mejora el funcionamiento y durabilidad de la maquinaria, la eficacia del trabajo y la seguridad del empleado.

Un motor brushless es un paso indicado para optimizar el trabajo con maquinarias.