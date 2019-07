La actividad en el hall de ingreso a la Unidad Bicentenario es un esfuerzo de la Dirección del nosocomio en conjunto con el Nodo Epidemiológico Departamental, y los estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Enfermería, bajo la supervisión del Consultorio Amarillo.

Esta iniciativa, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Hepatitis, tiene como meta detectar personas con la enfermedad que no suele presentar síntomas y de no hacer una búsqueda específica no suele aparecer en los chequeos de rutina. Para su tratamiento es importante detectar el virus precozmente y comenzar un seguimiento con un médico especializado, quien evaluará la necesidad de un tratamiento.

Generalmente, la Hepatitis B se cura espontáneamente en los adultos y dispone de una vacuna gratuita para adultos como menores. En el caso del Hepatitis C, aún no hay vacunas y nuestro organismo casi nunca consigue eliminar por sí mismo el virus. Sin embargo, puede curarse en más de un 90 por ciento de las personas tratadas.

Tanto las Hepatitis B y C se previenen usando preservativo en todas las relaciones sexuales sean vaginales, orales y anales; evitar compartir agujas, jeringas o elementos corto-punzantes; y no usar el cepillo dental o las máquinas de afeitar de otras personas.

HC-Hepatitis Campaña3 (1).jpg

Finalmente, las personas que lo deseen podrán retirar preservativos gratis en la mesa de información o en el área de turnos y admisión.

Conoce más en Facebook: Consultorio Amarillo Hospital Centenario de Gualeguaychú o por correo electrónico podes consultar en: consultorioamarillo@hotmail.com. También podes acercarte sin turno, de lunes a viernes de 8 a 15, para asesorarte, testearte y vacunarte.