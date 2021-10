¿Qué habló Atilio Benedetti con Rodríguez Larreta?

Sin embargo, cuando Página Política lo consultó al respecto, buscó quitarle peso político a la foto. “Tenía una conversación pendiente que tiene que ver con un interés larroqueño. En Puerto Madero está puesta por ley una plazoleta muy linda que da a la zona del hotel Hilton que se denomina María Esther de Miguel, la reconocida escritora oriunda de Larroque. Pretendo que se le dé mayor visibilidad”, contó.

“Naturalmente, aprovechamos para repasar logros presentes (las PASO) y compromisos futuros”, acotó.

Benedetti le planteó a Larreta la necesidad de “corregir los errores de Cambiemos en el gobierno y de darle mecanismos de funcionamiento mucho más razonables a la coalición”. También de “valorar el mecanismo de la selección de candidatos que fue un ejemplo. Más allá de que no me fue favorable, hemos dado un paso cualitativo importante para no volver a tener los errores que tuvimos”.

“Hablamos de que las candidaturas para 2023 se resuelvan de la manera más institucional posible. Si se leyó como un apoyo de mi parte, no es eso lo que quise expresar”, aclaró.

-¿Quién es tu candidato a presidente?

-Bueno… vamos de a poco.

-¿Pero creés que el próximo candidato a presidente de JxC tiene que ser radical?

-Creo que tiene que ser quien esté en mejores condiciones; quien en su momento mejor exprese y sintonice. Pero es muy prematuro. Hoy es futurología.