La reunión en la que se dio a conocer tal logro fue en el barrio Curita Gaucho, pegado al Tula y a una serie de construcciones que se están desarrollando en la zona oeste, hacia donde apunta la periferia de Gualeguaychú, ya que el Curita Gaucho se encuentra bastante alejado del radio urbano.

Silvia Alejandra Martínez, presente de la ONG dialogó con Ahora ElDía. “Trabajamos con todo y para todos, siendo una de las principales finalidades la de capacitar a la gente en diferentes oficios, educar a los chicos, reforzar los conocimientos y de esa manera ir generando trabajo genuino”, comentó.

Sostuvo que “a partir de la educación comienza todo” y contó que “el barrio Curita Gaucho está olvidado en todo sentido y estoy segura de que es hora de reclamar todo lo que la gente que vive en el lugar y los que se van a instalar merecen. No tenemos un centro de salud acorde, las ambulancias no ingresan cuando caen dos gotas, y en la zona donde trabajo, Gualeyán, me han tocado pasar por problemas de salud y me han tenido que venir a buscar porque una unidad médica no llega, lo mismo pasa con los chicos y vecinos. El barrio y las construcciones que se están levantando con alrededor de 200 viviendas o más, ameritan tener un acceso normal, y empezar a edificar un establecimiento educativo para nivel inicial y primario, ya que los chicos no pueden estar metidos hasta la cintura en el barro y caminar un trecho considerable para acceder a la educación”.

Silvia trabaja en la escuela 91-26 que se encuentra sobre Alférez Sobral, “un lugar en el cual se hace difícil transitar en días normales, imaginarse lo que es en días de lluvia. Imposible andar por lo que la asistencia de los chicos, tanto en primaria como en secundaria, es menor que el de un establecimiento educativo en el casco urbano. Un problema de larga data en el cual estamos metidos de lleno para ver de qué manera podemos solucionar”, expresó.

Volviendo a su barrio, señaló que “si bien tenemos las bases en esta zona, la comisión y los integrantes de la ONG viven en distintos puntos de la ciudad y quiero dejar claro que estamos y vamos a seguir trabajando en diferentes lugares, especialmente en aquellos donde las necesidades son mayores”.

Finalmente, indicó que la “Personería Jurídica podría haber salido antes, pero no contábamos con el dinero suficiente, así que juntando moneda a moneda, billete a billete logramos la misma, después de mucho esfuerzo”.

Por su parte, Juan Marcón, quien es revisor de cuentas y uno de los iniciadores de la ONG, señaló a Ahora ElDía que “el grupo tiene mucha vocación de solidaridad, servicio, ayuda que es lo que nos motoriza a impulsar esta asociación civil, que se llama ‘Con Todo Surge Gualeguaychú’, porque nosotros necesitamos de todos, máxime si tenemos en cuenta que un montón de gente necesita de personas que los ayuden y los saquen del abandono en el que se encuentran. Nosotros hacemos base en el Curita Gaucho por una cuestión y conocimiento de gente que vive acá, y por la incidencia que tiene con las escuelas rurales que están relativamente cerca y a la vez lejos”.

“Sabemos que la principal herramienta para afrontar una problemática pasa por la educación trabajamos en capacitaciones, en el desarrollo de oficios y también contener a los chicos con la práctica de disciplinas deportivas. Los chicos de este barrio y de cualquier otro merecen tener la posibilidad de practicar un deporte, en donde el día de mañana puedan participar una competencia, ya sea en fútbol como en hockey”, mencionó a manera de ejemplo.

Además, dijo que “somos unos lindos soñadores que pensamos en positivo y en el bien de los vecinos y de que los niños tengan igualdad de oportunidades en un grupo en donde seguramente cada uno tendrá su ideología política o no, pero en la ONG no se hace política partidaria para nadie”.

Por último, Norma Broggi, la anfitriona y dueña de la casa que tiene un amplio garaje que hizo las veces de escuela en la pandemia, en donde los docentes dejaban los cuadernillos porque la mayoría de los chicos no tienen conectividad, y en donde docentes continúan brindando clases de apoyo, señaló que el barrio sigue “desamparado, con accesos que están en muy mal estado, luminarias que son deficientes aunque en esto no podemos criticar a nadie, porque lamentablemente una y otra vez roban las luminarias y buena parte del acceso queda a oscuras, además de que no se han terminado obras y de que ingresan colectivos, remises y ambulancias apenas caen dos gotas. Cuando llueve quedamos prácticamente aislados del mundo sin un Centro de Salud acorde a lo que es el barrio y lo que va ser la zona en poco tiempo”.

“Urge comenzar a hablar y a construir una escuela en los primeros niveles para que la gurisada no tenga que salir del barrio, tareas en las que estamos inmersos con la ONG en este barrio y en otros puntos”, manifestó.

Por otra parte, Norma agradeció la presencia de la directora de la Departamental de Escuelas Marta Irazabal, quien es la madrina de la Asociación Civil “Con Todo Surge Gualeguaychú”, que está dando sus primeros pasos con la personería jurídica aprobada. “Marta nos aconseja y guía en esto que es nuevo para nosotros”, concluyó.