Viajar por Argentina puede implicar recorrer grandes distancias, pasar varios días en ciudades diferentes o visitar zonas donde no siempre resulta sencillo orientarse ante un problema de salud.

Por eso, saber de antemano dónde pedir ayuda puede evitar decisiones apresuradas si aparece una fiebre, una infección, una reacción alérgica o cualquier otra molestia durante el viaje.

Para problemas que no representan una emergencia, una opción es recurrir a un médico online para turistas en Argentina. Este tipo de consulta permite recibir orientación profesional a distancia y puede resultar especialmente práctico cuando el viajero no conoce el sistema sanitario local o se encuentra lejos de un centro médico.

Distinguir entre una urgencia y una emergencia

No todos los problemas de salud requieren el mismo tipo de atención.

Cuando existe riesgo grave o inmediato para la vida, dificultad respiratoria severa, pérdida de conciencia, dolor intenso repentino, hemorragias importantes o un accidente de consideración, lo adecuado es acudir a un servicio de emergencias.

La normativa argentina establece que, en casos de emergencia, no puede negarse ni restringirse la atención sanitaria a una persona extranjera, independientemente de su situación migratoria.

Desde la reforma introducida en 2025, fuera de las emergencias los extranjeros que no sean residentes permanentes pueden tener que presentar un seguro de salud o abonar previamente determinados servicios en establecimientos administrados por el Estado nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, el SAME atiende emergencias médicas a través del número 107, disponible las 24 horas.

Qué opciones tiene un turista ante un problema de salud

Para una afección que necesita valoración médica pero no pone en riesgo inmediato la vida, existen distintas alternativas.

La atención médica para turistas en Argentina puede prestarse a través de centros privados, servicios cubiertos por un seguro de viaje o consultas médicas online.

TravelDoctores, por ejemplo, ofrece consultas por internet dirigidas a viajeros y extranjeros. La plataforma indica que conecta al paciente con médicos que pueden atender en inglés o español y que, cuando está clínicamente indicado, pueden emitir documentación médica y recetas digitales.

La teleasistencia médica está reconocida por la legislación argentina, siempre que se realice mediante prácticas autorizadas y respetando los derechos del paciente.

Este tipo de consulta puede ser útil para cuadros leves o moderados que necesitan orientación profesional, pero no sustituye a un servicio de emergencias cuando existe riesgo para la salud o la vida.

El idioma también puede ser una barrera

Explicar síntomas en otro idioma no siempre es sencillo.

Aunque muchas personas pueden manejarse con frases básicas durante un viaje, describir antecedentes médicos, alergias, medicamentos o la evolución de un dolor exige bastante más precisión. Por eso, algunos turistas prefieren buscar atención en un idioma que dominen.

En la capital, por ejemplo, es posible recurrir a un médico en inglés en Buenos Aires mediante servicios de telemedicina orientados a viajeros internacionales. TravelDoctores señala que sus consultas para visitantes de Buenos Aires pueden realizarse en inglés o español y que no requieren disponer de una cobertura médica local.

Para quien cuenta con un seguro de viaje, también conviene contactar primero con la aseguradora siempre que la situación permita esperar. Algunas pólizas indican centros concretos, requieren autorización previa o establecen procedimientos determinados para solicitar posteriormente un reembolso.

Qué conviene llevar preparado antes del viaje

Una pequeña preparación puede simplificar mucho las cosas si surge un problema médico.

Es recomendable guardar en el teléfono los datos del seguro de viaje, los medicamentos habituales, las alergias conocidas y un contacto de emergencia. Las personas con enfermedades crónicas también deberían llevar suficiente medicación para toda la estancia y conservar la documentación médica relevante.

Si se recibe asistencia, resulta útil guardar informes, recetas, comprobantes y facturas. Estos documentos pueden ser necesarios para continuar un tratamiento o tramitar gastos con una aseguradora.

También conviene conocer de antemano los números de emergencia del destino. En la Ciudad de Buenos Aires, el 107 corresponde al SAME, mientras que el 911 se utiliza para emergencias generales.

Resolver un problema de salud sin improvisar

Enfermarse durante un viaje nunca entra en los planes, pero saber cómo actuar reduce parte de la incertidumbre.

Una emergencia requiere atención inmediata y no debe sustituirse por una consulta online. Para problemas no críticos, en cambio, la telemedicina puede ofrecer una primera valoración sin necesidad de buscar un consultorio desconocido o desplazarse innecesariamente.

Lo más importante es identificar la gravedad de la situación, conocer las condiciones del seguro contratado y conservar a mano los canales de asistencia disponibles. Con esa información preparada, resulta mucho más fácil tomar una decisión adecuada si la salud obliga a hacer una pausa durante el viaje.