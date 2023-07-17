El creciente número de denuncias es alertado desde la Justicia local. Son cientos los casos que llegan y las respuestas pueden llegar desde múltiples espacios.

Durante el fin de semana, Ahora ElDía recibió la denuncia de una mujer que debió abandonar su hogar junto a sus hijos sin tener un lugar seguro donde refugiarse. La pregunta es ¿cómo funciona el protocolo de la Casa Alas Desatadas? ¿Dónde deben recurrir las mujeres que necesitan ayuda urgente en medio de la noche?

La referente del área de Género municipal, Belén Biré, explicó que “el protocolo es extenso, pero para ingresar a la Casa Alas Desatadas hay que comunicarse con la policía o con la fiscalía, con algún efector de salud o con el área de género”.

“Siempre se ingresa a través de alguna institución que sea parte de la Red de Cuidados Integrales para Mujeres en Contexto de Violencia de Género. A partir de ahí, alguna de estas instituciones, se comunica con la Casa: todos tienen el teléfono, es un circuito que está recontra aceitado y es ahí que el equipo evalúa el ingreso”.

Este mecanismo está en alerta las 24 horas, todos los días de la semana. “Si sufrís violencia de género comunicarte con la línea 144 o con la policía y contá tu emergencia. También podés acercarte al Centro de Salud o al área de Género”.

Algunas estadísticas de Alas Desatadas

El 2022 cerró con unos 50 ingresos, pero mes a mes las cifras van variando. Biré explicó que “los datos son inciertos y variables en lo mensual. Hay meses que hemos tenido hasta 15 ingresos y hay meses que no hemos tenido ninguno; el año pasado cerramos con unas 50 mujeres que ingresaron y en lo que va del 2023 ha disminuido muchísimo el ingreso a Alas Desatadas”.