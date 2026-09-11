El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Francisco llevó a cabo una actividad especial orientada a generar espacios de escucha, reflexión y acompañamiento comunitario en el marco del Día de la Prevención del Suicidio.

Durante los días previos a la jornada, el centro de salud dispuso un buzón participativo bajo la consigna “¿Qué hacés para sentirte bien?”. La iniciativa invitó a los vecinos que asisten cotidianamente al CAPS a volcar sus vivencias y compartir aquellas acciones, afectos o lugares que les brindan bienestar.

La apertura del buzón se concretó este miércoles junto a los niños que integran el taller Libreando, espacio coordinado por promotoras de salud. Con los mensajes recibidos como punto de partida, se desarrollaron dinámicas recreativas orientadas a trabajar el cuidado emocional, la identificación de los sentimientos y la expresión de lo que nos pasa.

La propuesta estuvo a cargo de la psicóloga Florencia Tittón y la trabajadora social Rosario Velázquez, quienes guiaron las instancias de conversación y reflexión colectiva sobre las herramientas a las que se puede recurrir ante un momento difícil. Durante el encuentro, se puso especial énfasis en la importancia de identificar redes de confianza, valorando la escucha mutua y el acompañamiento como pilares del bienestar en la vida cotidiana.