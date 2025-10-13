Horas más tarde de la detención de Laurta, se realizó un allanamiento en la habitación del hotel donde se hospedó con su hijo.

Así lo confirmó el Jefe de Policía Luis Báez en Ahora Radio Cero: “Cerca de las 19, 20 horas se realizó por pedido judicial una medida de requisa y allanamiento en la habitación del hotel, se pudo incautar un arma de fuego con sus correspondientes proyectiles, telefonos celulares y demás elementos que van a ser resguardados para la investigación de este doble femicidio en Córdoba”.

Se presume que podría tratarse del arma homicida con la cual mató a su ex mujer y a su ex suegra.

Además, detalló que el hombre llegó a nuestra ciudad directamente desde Cordoba en un remís, y que la intención del hombre habría sido cruzar a Uruguay de manera ilegal, entre otras hipótesis que se manejan.

Actualmente, el uber que llevó en primera instancia al hombre desde Concordia a Córdoba se encuentra desaparecido, mientras que el vehículo apareció prendido fuego en Córdoba.

Por otra parte, informó que se espera que el hombre sea traladado a Córdoba en las próximas horas, y que también se aguardan novedades con respecto al chiquito de 5 años, que actualmente está al resguardo del Copnaf de Gualeguaychú. “Seguramente la justicia de Córdoba ordenará su entrega a algún familiar, aun no lo sabemos”, concluyó Báez.